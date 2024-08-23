23 августа 2024

Челябинские спасатели напомнили, как не заблудиться в лесу

Челябинская спасательная служба: в лесу нужно запоминать направление и ориентиры
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Грибы Харитоновского парка. Екатеринбург , лес, грибы, лето, природа
Поход за грибами может закончиться трагедией Фото:

Выходя в лес за грибами важно запоминать направление и приметные ориентиры, чтобы не заблудиться. Об этом напомнили в поисково-спасательной службе Челябинской области.

«Выходя за грибами запоминайте направление и приметные ориентиры! Сбиться с пути в поисках обратной дороги, может даже самый опытный человек!» — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале.

Если вы сбились с пути, или кто-то из близких в обозначенное время не вернулся, немедленно сообщите в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Спустя два месяца дождей в Челябинской области, в лесу практически невозможно найти сухое место, а, значит, оставаться на ночь без подготовки опасно, говорят в ведомстве.

Ночью к влажности добавляется холод и нулевая видимость. Усугубить ситуацию могут возраст и здоровье человека, который оказался в стрессовой ситуации.

В Челябинской области вторые сутки продолжаются поиски заблудившейся 85-летней пенсионерки из поселка Анненское. Вместе с супругом на машине они отправились в лес за грибами. Но в назначенное время вернулся только мужчина. Поиски женщины продолжаются.

Другая пенсионерка, также потерявшаяся в лесу в Челябинской области, накануне была найдена мертвой. Женщина ушла из садового товарищества в Сатке в лес 18 августа. Ее удалось обнаружить только 23 августа.

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Выходя в лес за грибами важно запоминать направление и приметные ориентиры, чтобы не заблудиться. Об этом напомнили в поисково-спасательной службе Челябинской области. «Выходя за грибами запоминайте направление и приметные ориентиры! Сбиться с пути в поисках обратной дороги, может даже самый опытный человек!» — отмечает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Если вы сбились с пути, или кто-то из близких в обозначенное время не вернулся, немедленно сообщите в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 112. Спустя два месяца дождей в Челябинской области, в лесу практически невозможно найти сухое место, а, значит, оставаться на ночь без подготовки опасно, говорят в ведомстве. Ночью к влажности добавляется холод и нулевая видимость. Усугубить ситуацию могут возраст и здоровье человека, который оказался в стрессовой ситуации. В Челябинской области вторые сутки продолжаются поиски заблудившейся 85-летней пенсионерки из поселка Анненское. Вместе с супругом на машине они отправились в лес за грибами. Но в назначенное время вернулся только мужчина. Поиски женщины продолжаются. Другая пенсионерка, также потерявшаяся в лесу в Челябинской области, накануне была найдена мертвой. Женщина ушла из садового товарищества в Сатке в лес 18 августа. Ее удалось обнаружить только 23 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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