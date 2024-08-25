25 августа 2024
24 августа 2024

В центре Перми провалился асфальт. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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На дороге образовался провал
На дороге образовался провал Фото:

В Перми на улице Борчанинова провалился асфальт. Водители аккуратно объезжают это место, передает корреспондент URA.RU.

«Асфальт провалился на дороге в районе дома № 10 по улице Борчанинова. Рядом расположена остановка общественного транспорта», — сообщает корреспондент URA.RU.

Сейчас место провалившегося асфальта ничем не огорожено. Автобусы и автомобили объезжают дыру в дороге.

Рядом с провалом расположена остановка общественного транспорта
Рядом с провалом расположена остановка общественного транспорта
Фото:

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В Перми на улице Борчанинова провалился асфальт. Водители аккуратно объезжают это место, передает корреспондент URA.RU. «Асфальт провалился на дороге в районе дома № 10 по улице Борчанинова. Рядом расположена остановка общественного транспорта», — сообщает корреспондент URA.RU. Сейчас место провалившегося асфальта ничем не огорожено. Автобусы и автомобили объезжают дыру в дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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