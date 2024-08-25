На дороге образовался провал
В Перми на улице Борчанинова провалился асфальт. Водители аккуратно объезжают это место, передает корреспондент URA.RU.
«Асфальт провалился на дороге в районе дома № 10 по улице Борчанинова. Рядом расположена остановка общественного транспорта», — сообщает корреспондент URA.RU.
Сейчас место провалившегося асфальта ничем не огорожено. Автобусы и автомобили объезжают дыру в дороге.
Рядом с провалом расположена остановка общественного транспорта
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