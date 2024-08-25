В ХМАО детей аборигенов будут доставлять в школы со стойбищ вертолетами

Дети из семей коренных малочисленных народов ХМАО — ханты и манси — будут летать в школу на вертолетах. Перевозить школьников со стойбищ будет компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» (дочернее предприятие Utair), о чем свидетельствует контракт в системе госзакупок.
«Русскинская средняя общеобразовательная школа заключила договор с „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ на оказание услуг по сбору и вывозу детей коренной национальности к месту проживания родителей и к месту обучения. Цена контракта — 2 086 300 рублей», — указано в госзакупке.
Школьников будет перевозить вертолет МИ-8Т. Он будет доставлять детей в школу деревни Русскинской со стойбищ, расположенных на реках Тром-Аган, Ай-Ингу-Ягун, Ими-Ягун, Сокур-Ягун, Тать-Ягун, Пихтовая, Люхкен-Ягун, Онар-Ягун, озерах Пим, Шай-Анлор. Летать на вертолетах в школы будут два десятка учеников.
URA.RU направило запрос в Utair. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в период осенней распутицы авиакомпания Utair выполняет вертолетные перевозки в отдаленных районах ХМАО. Пассажиров возят по записи.
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