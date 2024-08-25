25 августа 2024

В ХМАО детей аборигенов будут доставлять в школы со стойбищ вертолетами

Школьники из семей коренных народов ХМАО будут летать на учебу на вертолетах
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолеты Utair будут возить школьников из отдаленных районов ХМАО на учебу
Вертолеты Utair будут возить школьников из отдаленных районов ХМАО на учебу Фото:

Дети из семей коренных малочисленных народов ХМАО — ханты и манси — будут летать в школу на вертолетах. Перевозить школьников со стойбищ будет компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» (дочернее предприятие Utair), о чем свидетельствует контракт в системе госзакупок.

«Русскинская средняя общеобразовательная школа заключила договор с „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ на оказание услуг по сбору и вывозу детей коренной национальности к месту проживания родителей и к месту обучения. Цена контракта — 2 086 300 рублей», — указано в госзакупке.

Школьников будет перевозить вертолет МИ-8Т. Он будет доставлять детей в школу деревни Русскинской со стойбищ, расположенных на реках Тром-Аган, Ай-Ингу-Ягун, Ими-Ягун, Сокур-Ягун, Тать-Ягун, Пихтовая, Люхкен-Ягун, Онар-Ягун, озерах Пим, Шай-Анлор. Летать на вертолетах в школы будут два десятка учеников.

URA.RU направило запрос в Utair. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в период осенней распутицы авиакомпания Utair выполняет вертолетные перевозки в отдаленных районах ХМАО. Пассажиров возят по записи.

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Дети из семей коренных малочисленных народов ХМАО — ханты и манси — будут летать в школу на вертолетах. Перевозить школьников со стойбищ будет компания «Ютэйр-Вертолетные услуги» (дочернее предприятие Utair), о чем свидетельствует контракт в системе госзакупок. «Русскинская средняя общеобразовательная школа заключила договор с „ЮТэйр-Вертолетные услуги“ на оказание услуг по сбору и вывозу детей коренной национальности к месту проживания родителей и к месту обучения. Цена контракта — 2 086 300 рублей», — указано в госзакупке. Школьников будет перевозить вертолет МИ-8Т. Он будет доставлять детей в школу деревни Русскинской со стойбищ, расположенных на реках Тром-Аган, Ай-Ингу-Ягун, Ими-Ягун, Сокур-Ягун, Тать-Ягун, Пихтовая, Люхкен-Ягун, Онар-Ягун, озерах Пим, Шай-Анлор. Летать на вертолетах в школы будут два десятка учеников. URA.RU направило запрос в Utair. На момент публикации новости ответ на запрос не поступил. Ранее URA.RU писало, что в период осенней распутицы авиакомпания Utair выполняет вертолетные перевозки в отдаленных районах ХМАО. Пассажиров возят по записи.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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