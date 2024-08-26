26 августа 2024

В России хотят запретить усыновлять детей некоторым иностранцам

© Служба новостей «URA.RU»
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Многодетная мама Елена Вожжикова. Курган , дети, мальчики
Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту интересов российских детей Фото:

В России предлагают ужесточить правила усыновления детей для граждан из стран, где разрешена смена пола. Об этом говорится в законопроекте комитета Госдумы по международным делам. Первое чтение запланировано на сентябрь.

«Законопроект направлен на защиту традиционных семейных ценностей и предотвращение усыновления российских детей гражданами стран, где допустима смена пола», — говорится в законопроекте, на который ссылаются «Известия». Действующая редакция статьи 127 Семейного кодекса РФ не дает полного запрета на усыновление российских детей представителями ЛГБТ*-сообщества (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), говорится в заключении комитета.

Количество российских детей, усыновленных гражданами зарубежных стран, за два года сократилось почти на 90%, заявила ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Складывающаяся международная обстановка может в ближайшем будущем привести к полному прекращению усыновления иностранцами, уверена она, пишет RT.

*ЛГБТ — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено

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В России предлагают ужесточить правила усыновления детей для граждан из стран, где разрешена смена пола. Об этом говорится в законопроекте комитета Госдумы по международным делам. Первое чтение запланировано на сентябрь. «Законопроект направлен на защиту традиционных семейных ценностей и предотвращение усыновления российских детей гражданами стран, где допустима смена пола», — говорится в законопроекте, на который ссылаются «Известия». Действующая редакция статьи 127 Семейного кодекса РФ не дает полного запрета на усыновление российских детей представителями ЛГБТ*-сообщества (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), говорится в заключении комитета. Количество российских детей, усыновленных гражданами зарубежных стран, за два года сократилось почти на 90%, заявила ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Складывающаяся международная обстановка может в ближайшем будущем привести к полному прекращению усыновления иностранцами, уверена она, пишет RT. *ЛГБТ — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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