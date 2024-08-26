В России хотят запретить усыновлять детей некоторым иностранцам

27 августа 2024 в 05:28 Размер текста - 17 +

Принятие законопроекта позволит обеспечить защиту интересов российских детей Фото: Илья Московец © URA.RU В России предлагают ужесточить правила усыновления детей для граждан из стран, где разрешена смена пола. Об этом говорится в законопроекте комитета Госдумы по международным делам. Первое чтение запланировано на сентябрь. «Законопроект направлен на защиту традиционных семейных ценностей и предотвращение усыновления российских детей гражданами стран, где допустима смена пола», — говорится в законопроекте, на который ссылаются «Известия». Действующая редакция статьи 127 Семейного кодекса РФ не дает полного запрета на усыновление российских детей представителями ЛГБТ*-сообщества (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), говорится в заключении комитета. Количество российских детей, усыновленных гражданами зарубежных стран, за два года сократилось почти на 90%, заявила ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Складывающаяся международная обстановка может в ближайшем будущем привести к полному прекращению усыновления иностранцами, уверена она, пишет RT. *ЛГБТ — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России предлагают ужесточить правила усыновления детей для граждан из стран, где разрешена смена пола. Об этом говорится в законопроекте комитета Госдумы по международным делам. Первое чтение запланировано на сентябрь. «Законопроект направлен на защиту традиционных семейных ценностей и предотвращение усыновления российских детей гражданами стран, где допустима смена пола», — говорится в законопроекте, на который ссылаются «Известия». Действующая редакция статьи 127 Семейного кодекса РФ не дает полного запрета на усыновление российских детей представителями ЛГБТ*-сообщества (признано в РФ экстремистским движением и запрещено), говорится в заключении комитета. Количество российских детей, усыновленных гражданами зарубежных стран, за два года сократилось почти на 90%, заявила ранее уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Складывающаяся международная обстановка может в ближайшем будущем привести к полному прекращению усыновления иностранцами, уверена она, пишет RT. *ЛГБТ — движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским и запрещено