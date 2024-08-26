В Челябинской области пьяный пенсионер на элитной иномарке совершил смертельное ДТП

В поселке Городище Варненского района Челябинской области пьяный пенсионер на Toyota Land Cruiser Prado 150 наехал на двух пешеходов. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в результате один из них скончался на месте, другой получил травмы.
«Пенсионер сел пьяным за руль своего автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150. В ходе поездки он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте аварии, другой — получил травмы и был госпитализирован», — рассказал источник.
По данным URA.RU, пешеходами были молодые люди. Одном 18 лет, другому — 16 лет. Старший из них не выжил. Младший получил закрытую черепно-мозговую травмы, перелом копчика, множественные ушибы.
Пенсионер был задержан на месте аварии. Ему грозит срок в колонии. URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что информация уточняется.
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