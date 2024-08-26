26 августа 2024

В Челябинской области пьяный пенсионер на элитной иномарке совершил смертельное ДТП

В Челябинской области пьяный пенсионер на Land Cruiser совершил смертельное ДТП
© Служба новостей «URA.RU»
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Пенсионер сел за руль в состоянии алкогольного опьянения Фото:

В поселке Городище Варненского района Челябинской области пьяный пенсионер на Toyota Land Cruiser Prado 150 наехал на двух пешеходов. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в результате один из них скончался на месте, другой получил травмы.

«Пенсионер сел пьяным за руль своего автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150. В ходе поездки он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте аварии, другой — получил травмы и был госпитализирован», — рассказал источник.

По данным URA.RU, пешеходами были молодые люди. Одном 18 лет, другому — 16 лет. Старший из них не выжил. Младший получил закрытую черепно-мозговую травмы, перелом копчика, множественные ушибы.

Пенсионер был задержан на месте аварии. Ему грозит срок в колонии. URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что информация уточняется.

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В поселке Городище Варненского района Челябинской области пьяный пенсионер на Toyota Land Cruiser Prado 150 наехал на двух пешеходов. Как рассказал URA.RU источник в силовых структурах, в результате один из них скончался на месте, другой получил травмы. «Пенсионер сел пьяным за руль своего автомобиля Toyota Land Cruiser Prado 150. В ходе поездки он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и сбил двух пешеходов. Один из них скончался на месте аварии, другой — получил травмы и был госпитализирован», — рассказал источник. По данным URA.RU, пешеходами были молодые люди. Одном 18 лет, другому — 16 лет. Старший из них не выжил. Младший получил закрытую черепно-мозговую травмы, перелом копчика, множественные ушибы. Пенсионер был задержан на месте аварии. Ему грозит срок в колонии. URA.RU связалось с пресс-службой ГАИ региона. Там сообщили, что информация уточняется.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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