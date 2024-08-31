Во Владикавказе самолет Ан-2 совершил аварийную посадку, есть пострадавшие

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Взлет и посадка самолетов в аэропорту "Кольцово". Екатеринбург, airbus A320, аэрофлот, авиация, самолет, vq-biu
Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе Фото:

Во Владикавказе аварийную посадку совершил самолет Ан-2. Об этом сообщили источники «Известий».

«Аварийная посадка самолета Ан-2, на борту которого находились 15 человек, произошла на окраине Владикавказа», — доложил источник «Известий». По предварительной информации, среди них есть восемь пострадавших.

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Во Владикавказе аварийную посадку совершил самолет Ан-2. Об этом сообщили источники «Известий». «Аварийная посадка самолета Ан-2, на борту которого находились 15 человек, произошла на окраине Владикавказа», — доложил источник «Известий». По предварительной информации, среди них есть восемь пострадавших.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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