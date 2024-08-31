Во Владикавказе самолет Ан-2 совершил аварийную посадку, есть пострадавшие

Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе
Во Владикавказе аварийную посадку совершил самолет Ан-2. Об этом сообщили источники «Известий».
«Аварийная посадка самолета Ан-2, на борту которого находились 15 человек, произошла на окраине Владикавказа», — доложил источник «Известий». По предварительной информации, среди них есть восемь пострадавших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.