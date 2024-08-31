Происшествия Во Владикавказе самолет Ан-2 совершил аварийную посадку, есть пострадавшие 31 августа 2024 в 15:23 Размер текста - 17 + Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во Владикавказе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Во Владикавказе аварийную посадку совершил самолет Ан-2. Об этом сообщили источники «Известий». «Аварийная посадка самолета Ан-2, на борту которого находились 15 человек, произошла на окраине Владикавказа», — доложил источник «Известий». По предварительной информации, среди них есть восемь пострадавших. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Во Владикавказе аварийную посадку совершил самолет Ан-2. Об этом сообщили источники «Известий». «Аварийная посадка самолета Ан-2, на борту которого находились 15 человек, произошла на окраине Владикавказа», — доложил источник «Известий». По предварительной информации, среди них есть восемь пострадавших. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям