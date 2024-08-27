Из Екатеринбурга планируют запустить авиаперелеты в экзотические страны

Прямые авиарейсы до ОАЭ, Чили и Узбекистана планируют запустить в Екатеринбурге

27 августа 2024 в 18:14 Размер текста - 17 +

ОАЭ пользуются спросом среди уральцев Фото: Пресс-служба Роскосмоса Из Екатеринбурга в ближайшее время могут открыться прямые перелеты на Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия), Абу-Даби (ОАЭ), Фергану (Узбекистан). Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на встрече с журналистами. «Я встречался на прошлой неделе с перевозчиками и операторами в посольстве Малайзии в Москве. Рассматривалась вероятность рейсов в Куала-Лумпур и Лонгави», — поделился Мальцев. По его словам, при открытии маршрутов могут возникнуть технические сложности, но в экономической составляющей направления были бы состоятельными. Среди уральских туристов также пользуются спросом такие направления, как Узбекистан и ОАЭ. Поэтому в данный момент, на стадии переговоров — перелеты в Фергану и Абу-Даби. Ранее URA.RU рассказывало, что в уходящем в туристическом сезоне популярным направлением среди свердловчан стала Турция. Стоимость тура достигала двух и более миллионов рублей. При этом, направление ОАЭ назвали самым экономичным для отпуска. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из Екатеринбурга в ближайшее время могут открыться прямые перелеты на Лонгави (Чили), Куала-Лумпур (Малайзия), Абу-Даби (ОАЭ), Фергану (Узбекистан). Об этом URA.RU рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев на встрече с журналистами. «Я встречался на прошлой неделе с перевозчиками и операторами в посольстве Малайзии в Москве. Рассматривалась вероятность рейсов в Куала-Лумпур и Лонгави», — поделился Мальцев. По его словам, при открытии маршрутов могут возникнуть технические сложности, но в экономической составляющей направления были бы состоятельными. Среди уральских туристов также пользуются спросом такие направления, как Узбекистан и ОАЭ. Поэтому в данный момент, на стадии переговоров — перелеты в Фергану и Абу-Даби. Ранее URA.RU рассказывало, что в уходящем в туристическом сезоне популярным направлением среди свердловчан стала Турция. Стоимость тура достигала двух и более миллионов рублей. При этом, направление ОАЭ назвали самым экономичным для отпуска.