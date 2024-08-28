Суд в Москве принял иск семьи экс-губернатора Юревича к Росимуществу

29 августа 2024 в 07:26 Размер текста - 17 +

Семья Юревича пытается оспорить национализацию «Макфы» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура возвращает государству активы холдинга «Макфа» Арбитражный суд Москвы 27 августа принял к производству иск семьи челябинского экс-губернатора Михаила Юревича к Росимуществу по делу о национализации активов холдинга «Макфы». Истцами также выступили дочь экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова Валерия Чигинцева и его зять Максим Чигинцев. «Истцы: Юревич Валерий Михайлович, Чигинцева Валерия Вадимовна, Юревич Александр Михайлович, Чигинцев Максим Николаевич, Юревич Михаил Валерьевич, Юревич Наталья Евгеньевна. Ответчик: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Принять исковое заявление к производству», — говорится в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU. Первое заседание состоится 8 октября. Валерий и Надежда Юревичи — родители экс-губернатора, Александр Юревич — его сын. На семью Юревичей и Чигинцевых были записаны активы холдинга «Макфа». По требованию Генпрокуратуры РФ холдинг национализирован, активы переданы государству. Как ранее пояснил URA.RU представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов, дело в том, что предприятия переданы Росимуществом в управление ООО «РСХБ-ФИНАНС» несмотря на арест, наложенный на них по решению Центрального районного суда Челябинска. Он также добавил, что Тверской суд вернул иск, поскольку там сочли, что он относится к ведению арбитражных судов. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы 27 августа принял к производству иск семьи челябинского экс-губернатора Михаила Юревича к Росимуществу по делу о национализации активов холдинга «Макфы». Истцами также выступили дочь экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова Валерия Чигинцева и его зять Максим Чигинцев. «Истцы: Юревич Валерий Михайлович, Чигинцева Валерия Вадимовна, Юревич Александр Михайлович, Чигинцев Максим Николаевич, Юревич Михаил Валерьевич, Юревич Наталья Евгеньевна. Ответчик: Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Принять исковое заявление к производству», — говорится в документах суда, которые имеются в распоряжении URA.RU. Первое заседание состоится 8 октября. Валерий и Надежда Юревичи — родители экс-губернатора, Александр Юревич — его сын. На семью Юревичей и Чигинцевых были записаны активы холдинга «Макфа». По требованию Генпрокуратуры РФ холдинг национализирован, активы переданы государству. Как ранее пояснил URA.RU представляющий интересы Юревича адвокат Игорь Трунов, дело в том, что предприятия переданы Росимуществом в управление ООО «РСХБ-ФИНАНС» несмотря на арест, наложенный на них по решению Центрального районного суда Челябинска. Он также добавил, что Тверской суд вернул иск, поскольку там сочли, что он относится к ведению арбитражных судов. 28 марта Генпрокуратура РФ подала иск в Центральный райсуд Челябинска о передаче в пользу государства всех активов «Макфа». В тот же день на активы был наложен арест. Как считают в Генпрокуратуре, бизнес связанный с «Макфой» имеет коррупционное происхождение.