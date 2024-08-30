РИАН: МВД Таджикистана не разыскивало новых фигурантов дела о «Крокусе»

30 августа 2024 в 13:25 Размер текста - 17 +

Пятеро фигурантов дела о теракте в «Крокусе» не находились в розыске в Таджикистане, заявили правоохранители Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» Пятеро фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не находились в розыске в Таджикистане, сообщили в местных правоохранительных органах. Накануне им продлили срок содержания в московском СИЗО. «Ни один из этих граждан в розыске не находился», — заявили правоохранители республики, информацию передает РИА Новости. Они уточнили, что данные о розыске гражданина Умиджона Солиева с 2016 года не относится к фигуранту дела о теракте. Фигуранты дела — Зубайдулло Исмаилов, Мустаким Солиев, Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Хусейн Хамидов — обвиняются в содействии исполнителям теракта путем предоставления огнестрельного оружия. Трое из них являются гражданами Таджикистана. Указанные лица были задержаны в Дагестане и изначально помещены в СИЗО по решению местного суда, после чего доставлены в Москву. Им продлен срок содержания в московском СИЗО до 1 декабря. Также 16 августа им вменили новые обвинения — обучение терроризму и участие в террористической организации. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате него погибли 144 человека, 551 пострадал, передает VSE42.Ru. Исполнители были задержаны на следующий день в Брянской области. У них в квартирах обнаружили 460 патронов и два автомата Калашникова. На допросе один из задержанных признался, что отвез остальным оружие из Махачкалы в Мытищи, пишет «Царьград». В рамках расследования дела ФСБ также сообщило о задержании более 20 человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пятеро фигурантов уголовного дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» не находились в розыске в Таджикистане, сообщили в местных правоохранительных органах. Накануне им продлили срок содержания в московском СИЗО. «Ни один из этих граждан в розыске не находился», — заявили правоохранители республики, информацию передает РИА Новости. Они уточнили, что данные о розыске гражданина Умиджона Солиева с 2016 года не относится к фигуранту дела о теракте. Фигуранты дела — Зубайдулло Исмаилов, Мустаким Солиев, Умеджон Солиев, Шахромджон Гадоев и Хусейн Хамидов — обвиняются в содействии исполнителям теракта путем предоставления огнестрельного оружия. Трое из них являются гражданами Таджикистана. Указанные лица были задержаны в Дагестане и изначально помещены в СИЗО по решению местного суда, после чего доставлены в Москву. Им продлен срок содержания в московском СИЗО до 1 декабря. Также 16 августа им вменили новые обвинения — обучение терроризму и участие в террористической организации. Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел 22 марта. В результате него погибли 144 человека, 551 пострадал, передает VSE42.Ru. Исполнители были задержаны на следующий день в Брянской области. У них в квартирах обнаружили 460 патронов и два автомата Калашникова. На допросе один из задержанных признался, что отвез остальным оружие из Махачкалы в Мытищи, пишет «Царьград». В рамках расследования дела ФСБ также сообщило о задержании более 20 человек.