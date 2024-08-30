30 августа 2024

Более 400 граждан из недружественных стран получили убежище в России

© Служба новостей «URA.RU»
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В России получили временное убежище получили более 400 граждан из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Уточняется, что основная часть из этой категории прибыли в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады.

«Более 400 граждан из „недружественных стран“ получили временное убежище в России. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады», — заявили в ведомстве. В ведомстве сообщили, что иностранцы сделали выбор «в пользу духовных и культурных ценностей» России.

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В России получили временное убежище получили более 400 граждан из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Уточняется, что основная часть из этой категории прибыли в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады. «Более 400 граждан из „недружественных стран“ получили временное убежище в России. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады», — заявили в ведомстве. В ведомстве сообщили, что иностранцы сделали выбор «в пользу духовных и культурных ценностей» России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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