Более 400 граждан из недружественных стран получили убежище в России

31 августа 2024 в 06:58 Размер текста - 17 +

В России получили временное убежище получили более 400 граждан из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Уточняется, что основная часть из этой категории прибыли в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады. «Более 400 граждан из „недружественных стран“ получили временное убежище в России. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады», — заявили в ведомстве. В ведомстве сообщили, что иностранцы сделали выбор «в пользу духовных и культурных ценностей» России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России получили временное убежище получили более 400 граждан из недружественных стран. Об этом сообщили в пресс-службе МВД. Уточняется, что основная часть из этой категории прибыли в Россию из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады. «Более 400 граждан из „недружественных стран“ получили временное убежище в России. Большинство из них прибыли из Германии, Латвии, Литвы, Эстонии и Канады», — заявили в ведомстве. В ведомстве сообщили, что иностранцы сделали выбор «в пользу духовных и культурных ценностей» России.