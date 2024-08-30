Появилось видео погони за свердловчанином на BMW, которого разорвало на куски

31 августа 2024 в 12:29 Размер текста - 17 +

Вместе с водителем погибла и его собака (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В соцсетях появилось видео погони за мужчиной на BMW в Каменске-Уральском. На кадрах видно, что водитель едет с огромной скоростью. Известно, что вскоре после этого он влетел в столб и погиб на месте. «Момент погони зафиксировала камера видеонаблюдения Каменсктелеком. К большому счастью, в это время на дороге никого не было», — передает сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что вместе с водителем погибла и его собака, которая находилась в машине. По предварительным данным, водителю было 28 лет. Страшное ДТП произошло на Каменской, 48. За водителем гналась полиция. Очевидцы сообщали, что мужчину разорвало на части. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В соцсетях появилось видео погони за мужчиной на BMW в Каменске-Уральском. На кадрах видно, что водитель едет с огромной скоростью. Известно, что вскоре после этого он влетел в столб и погиб на месте. «Момент погони зафиксировала камера видеонаблюдения Каменсктелеком. К большому счастью, в это время на дороге никого не было», — передает сообщество «Подслушано Каменск-Уральский» в соцсети «ВКонтакте». Отмечается, что вместе с водителем погибла и его собака, которая находилась в машине. По предварительным данным, водителю было 28 лет. Страшное ДТП произошло на Каменской, 48. За водителем гналась полиция. Очевидцы сообщали, что мужчину разорвало на части.