Ученые назвали продукт, убивающий раковые и жировые клетки

Ученые НЦБИ: яблоки могут предотвратить появление раковых опухолей
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Яблоко является низкокалорийным продуктом, что способствует снижению веса
Яблоко является низкокалорийным продуктом, что способствует снижению веса Фото:

Яблоки могут способствовать потере веса и даже уничтожать раковые и жировые клетки. Как показывают результаты исследования, эти фрукты помогают поддерживать чувство сытости и стимулируют организм к более интенсивному сжиганию жира. Об этом сообщает издание Healthshots. 

«Высокое содержание клетчатки в яблоках, особенно пектином, замедляет переваривание пищи и помогает контролировать аппетит», — сообщается в материале издания. Среднее яблоко содержит около 86 процентов воды и приблизительно 95 калорий, что делает его низкокалорийным продуктом, способствующим уменьшению потребления калорий и снижению веса.

В дополнение к этому, яблоки обладают низким гликемическим индексом, что положительно сказывается на уровне сахара в крови и управлении весом. Продукты с низким ГИ поддерживают стабильный уровень сахара в крови и могут предотвратить развитие диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака, как указывается в исследовании Национального центра биотехнологической информации.

Другие исследования подтверждают, что регулярное употребление яблок может оказывать благотворное влияние на здоровье и даже помогать в профилактике рака. Полифенолы, особые соединения, содержащиеся в яблоках, могут играть роль в химиопрофилактике благодаря своим многочисленным механизмам действия, направленным на предотвращение появления и развития злокачественных опухолей.

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Яблоки могут способствовать потере веса и даже уничтожать раковые и жировые клетки. Как показывают результаты исследования, эти фрукты помогают поддерживать чувство сытости и стимулируют организм к более интенсивному сжиганию жира. Об этом сообщает издание Healthshots.  «Высокое содержание клетчатки в яблоках, особенно пектином, замедляет переваривание пищи и помогает контролировать аппетит», — сообщается в материале издания. Среднее яблоко содержит около 86 процентов воды и приблизительно 95 калорий, что делает его низкокалорийным продуктом, способствующим уменьшению потребления калорий и снижению веса. В дополнение к этому, яблоки обладают низким гликемическим индексом, что положительно сказывается на уровне сахара в крови и управлении весом. Продукты с низким ГИ поддерживают стабильный уровень сахара в крови и могут предотвратить развитие диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака, как указывается в исследовании Национального центра биотехнологической информации. Другие исследования подтверждают, что регулярное употребление яблок может оказывать благотворное влияние на здоровье и даже помогать в профилактике рака. Полифенолы, особые соединения, содержащиеся в яблоках, могут играть роль в химиопрофилактике благодаря своим многочисленным механизмам действия, направленным на предотвращение появления и развития злокачественных опухолей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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