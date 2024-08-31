Ученые назвали продукт, убивающий раковые и жировые клетки

Яблоки могут способствовать потере веса и даже уничтожать раковые и жировые клетки. Как показывают результаты исследования, эти фрукты помогают поддерживать чувство сытости и стимулируют организм к более интенсивному сжиганию жира. Об этом сообщает издание Healthshots.
«Высокое содержание клетчатки в яблоках, особенно пектином, замедляет переваривание пищи и помогает контролировать аппетит», — сообщается в материале издания. Среднее яблоко содержит около 86 процентов воды и приблизительно 95 калорий, что делает его низкокалорийным продуктом, способствующим уменьшению потребления калорий и снижению веса.
В дополнение к этому, яблоки обладают низким гликемическим индексом, что положительно сказывается на уровне сахара в крови и управлении весом. Продукты с низким ГИ поддерживают стабильный уровень сахара в крови и могут предотвратить развитие диабета, сердечных заболеваний и некоторых видов рака, как указывается в исследовании Национального центра биотехнологической информации.
Другие исследования подтверждают, что регулярное употребление яблок может оказывать благотворное влияние на здоровье и даже помогать в профилактике рака. Полифенолы, особые соединения, содержащиеся в яблоках, могут играть роль в химиопрофилактике благодаря своим многочисленным механизмам действия, направленным на предотвращение появления и развития злокачественных опухолей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.