Предположительно, девочка пропала в Дзержинском районе (архивное фото)
В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ищут пропавшую 12-летнюю школьницу. Ее поисками занимается отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское».
«Пропавшая Анастасия Якина, 2012 года рождения была одета в черные кроссовки, фланелевую рубашку, клетчатая черно-белая, штаны темного цвета, куртка розово-фиолетового цвета по типу ветровки», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, девочка пропала в Дзержинском районе.
Пропавшая 12-летняя девочка
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