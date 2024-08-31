31 августа 2024

В Нижнем Тагиле ищут пропавшую 12-летнюю школьницу. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Предположительно, девочка пропала в Дзержинском районе (архивное фото)
Предположительно, девочка пропала в Дзержинском районе (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ищут пропавшую 12-летнюю школьницу. Ее поисками занимается отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское».

«Пропавшая Анастасия Якина, 2012 года рождения была одета в черные кроссовки, фланелевую рубашку, клетчатая черно-белая, штаны темного цвета, куртка розово-фиолетового цвета по типу ветровки», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, девочка пропала в Дзержинском районе.

Пропавшая 12-летняя девочка
Пропавшая 12-летняя девочка
Фото:

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) ищут пропавшую 12-летнюю школьницу. Ее поисками занимается отдел полиции № 17 МУ МВД России «Нижнетагильское». «Пропавшая Анастасия Якина, 2012 года рождения была одета в черные кроссовки, фланелевую рубашку, клетчатая черно-белая, штаны темного цвета, куртка розово-фиолетового цвета по типу ветровки», — передает группа «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». Предположительно, девочка пропала в Дзержинском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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