Полиция оцепила территорию возле Конаковской ГРЭС в Тверской области (архивное фото)
Территория вокруг Конаковской ГРЭС, расположенной в Тверской области, оцеплена полицией. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Территория вокруг Конаковской ГРЭС оцеплена», — говорится в публикации канала. Дороги перекрыты машинами полиции.
Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об атаке на регион. Были сбиты пять беспилотников, на месте инцидента работают экстренные службы.
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