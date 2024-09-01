Baza: полиция оцепила территорию возле Конаковской ГРЭС. Видео

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Полиция оцепила территорию возле Конаковской ГРЭС в Тверской области (архивное фото)
Полиция оцепила территорию возле Конаковской ГРЭС в Тверской области (архивное фото) Фото:

Территория вокруг Конаковской ГРЭС, расположенной в Тверской области, оцеплена полицией. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Территория вокруг Конаковской ГРЭС оцеплена», — говорится в публикации канала. Дороги перекрыты машинами полиции.

Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об атаке на регион. Были сбиты пять беспилотников, на месте инцидента работают экстренные службы.

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Территория вокруг Конаковской ГРЭС, расположенной в Тверской области, оцеплена полицией. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Территория вокруг Конаковской ГРЭС оцеплена», — говорится в публикации канала. Дороги перекрыты машинами полиции. Ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя заявил об атаке на регион. Были сбиты пять беспилотников, на месте инцидента работают экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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