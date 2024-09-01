Свердловскую школу эвакуировали во время линейки, приехали саперы

Детей эвакуировали из-за подозрительного предмета (архивное фото)
В Арамиле (Свердловская область) эвакуировали школу № 4 из-за подозрительного предмета. Всех детей с классных часов вывели на улицу. На место приехали саперы, рассказал очевидец.
«Арамиль, школа № 4. С классных часов эвакуировали детей, так как нашли какой-то подозрительный объект», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Саперы организовали проверку, информация о минировании не подтвердилась.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение и пресс-службу УФСБ. На момент публикации ответ не поступил.
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