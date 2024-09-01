01 сентября 2024

Свердловскую школу эвакуировали во время линейки, приехали саперы

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Эвакуация 18 школы после обнаружения предмета похожего на взрывное устройство. Сургут, кинологи, школа18
Детей эвакуировали из-за подозрительного предмета (архивное фото) Фото:

В Арамиле (Свердловская область) эвакуировали школу № 4 из-за подозрительного предмета. Всех детей с классных часов вывели на улицу. На место приехали саперы, рассказал очевидец.

«Арамиль, школа № 4. С классных часов эвакуировали детей, так как нашли какой-то подозрительный объект», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Саперы организовали проверку, информация о минировании не подтвердилась.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение и пресс-службу УФСБ. На момент публикации ответ не поступил.

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В Арамиле (Свердловская область) эвакуировали школу № 4 из-за подозрительного предмета. Всех детей с классных часов вывели на улицу. На место приехали саперы, рассказал очевидец. «Арамиль, школа № 4. С классных часов эвакуировали детей, так как нашли какой-то подозрительный объект», — передает telegram-канал «Злой Екатеринбург». Саперы организовали проверку, информация о минировании не подтвердилась. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в учреждение и пресс-службу УФСБ. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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