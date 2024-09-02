Установлены личности устроивших стрельбу на Патриарших

Shot: криптобизнесмен Долгих устроил стрельбу в ресторане на Патриарших

02 сентября 2024 в 15:20 Размер текста - 17 +

Стрельбу на Патриарших устроили бизнесмен Долгих и Дмитрий Х., пишет Shot Фото: Илья Московец © URA.RU Стрельбу в ресторане на Малой Бронной улице в Москве устроил криптобизнесмен Алексей Долгих. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что он является владельцем автомобиля Lamborghini Urus. Именно на нем скрылись участники стрельбы. «Установлен владелец Lamborghini Urus, на которой скрылись участники стрельбы на Патриках в Москве. Им оказался 35-летний криптобизнесмен и темщик Алексей Долгих», — пишет telegram-канал. Отмечается, что на данный момент мужчина находится на допросе у следователей. Алексей приобрел этот спорткар около месяца назад за 35 миллионов рублей. Также он числится в черном списке российских банков из-за подозрений в отмывании денег, говорится в публикации. Ранее был задержан 33-летний Дмитрия Х., который также участвовал в стрельбе. Он родом из Баку, живет в Ленинском городском округе Подмосковья, женат и имеет детей. В ходе обыска у него были обнаружены два травматических пистолета, один из которых не был зарегистрирован, пишет Shot. Стрельба в ресторане на Малой Бронной улице произошла на фоне конфликта между посетителями. По некоторым данным, было использовано травматическое оружие. Подозреваемый задержан и доставлен в отделение. Согласно telegram-каналам 112 и Baza, инцидент произошел в ресторане «Аист» на Патриарших прудах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Стрельбу в ресторане на Малой Бронной улице в Москве устроил криптобизнесмен Алексей Долгих. Об этом сообщает telegram-канал Shot, отмечая, что он является владельцем автомобиля Lamborghini Urus. Именно на нем скрылись участники стрельбы. «Установлен владелец Lamborghini Urus, на которой скрылись участники стрельбы на Патриках в Москве. Им оказался 35-летний криптобизнесмен и темщик Алексей Долгих», — пишет telegram-канал. Отмечается, что на данный момент мужчина находится на допросе у следователей. Алексей приобрел этот спорткар около месяца назад за 35 миллионов рублей. Также он числится в черном списке российских банков из-за подозрений в отмывании денег, говорится в публикации. Ранее был задержан 33-летний Дмитрия Х., который также участвовал в стрельбе. Он родом из Баку, живет в Ленинском городском округе Подмосковья, женат и имеет детей. В ходе обыска у него были обнаружены два травматических пистолета, один из которых не был зарегистрирован, пишет Shot. Стрельба в ресторане на Малой Бронной улице произошла на фоне конфликта между посетителями. По некоторым данным, было использовано травматическое оружие. Подозреваемый задержан и доставлен в отделение. Согласно telegram-каналам 112 и Baza, инцидент произошел в ресторане «Аист» на Патриарших прудах.