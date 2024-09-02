Украина использует для вербовки франкоговорящие группы в соцсетях
Украина открыто вербует наемников во Франции через группы в социальных сетях. Об этом сообщили в посольстве РФ во Франции.
«Французы неоднократно были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ», — рассказали в посольстве РИА Новости. Там добавили, что наемничество во Франции является уголовным преступлением, поэтому официально Париж отрицает какое-либо участие французских наемников в украинском конфликте.
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