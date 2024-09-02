Посольство России: Украина вербует наемников во Франции через соцсети

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Украина использует для вербовки франкоговорящие группы в соцсетях
Украина использует для вербовки франкоговорящие группы в соцсетях Фото:

Украина открыто вербует наемников во Франции через группы в социальных сетях. Об этом сообщили в посольстве РФ во Франции.

«Французы неоднократно были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ», — рассказали в посольстве РИА Новости. Там добавили, что наемничество во Франции является уголовным преступлением, поэтому официально Париж отрицает какое-либо участие французских наемников в украинском конфликте.

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Украина открыто вербует наемников во Франции через группы в социальных сетях. Об этом сообщили в посольстве РФ во Франции. «Французы неоднократно были замечены в зоне боевых действий на стороне ВСУ», — рассказали в посольстве РИА Новости. Там добавили, что наемничество во Франции является уголовным преступлением, поэтому официально Париж отрицает какое-либо участие французских наемников в украинском конфликте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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