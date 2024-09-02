Происшествия Подростки устроили массовую драку с погоней возле школы Екатеринбурга. Видео 02 сентября 2024 в 20:57 Размер текста - 17 + Потасовку заметили возле школы № 148 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге вечером 2 сентября на футбольном поле школы № 148 толпа подростков устроила драку. Одному из участников потасовки удалось убежать, однако обидчики сели по машинам и отправились его искать. Об этом рассказал очевидец. «Массовая драка подростков на территории школы № 148. Один из драки убежал, парни сели по машинам с таджикскими номерами и поехали искать обидчика толпой», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге вечером 2 сентября на футбольном поле школы № 148 толпа подростков устроила драку. Одному из участников потасовки удалось убежать, однако обидчики сели по машинам и отправились его искать. Об этом рассказал очевидец. «Массовая драка подростков на территории школы № 148. Один из драки убежал, парни сели по машинам с таджикскими номерами и поехали искать обидчика толпой», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям