В Екатеринбурге вечером 2 сентября на футбольном поле школы № 148 толпа подростков устроила драку. Одному из участников потасовки удалось убежать, однако обидчики сели по машинам и отправились его искать. Об этом рассказал очевидец.
«Массовая драка подростков на территории школы № 148. Один из драки убежал, парни сели по машинам с таджикскими номерами и поехали искать обидчика толпой», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
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