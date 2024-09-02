Подростки устроили массовую драку с погоней возле школы Екатеринбурга. Видео

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Аэропорт. Авиакомпания nordstar. Курган, драка, подростки, уличная драка
Потасовку заметили возле школы № 148 Фото:

В Екатеринбурге вечером 2 сентября на футбольном поле школы № 148 толпа подростков устроила драку. Одному из участников потасовки удалось убежать, однако обидчики сели по машинам и отправились его искать. Об этом рассказал очевидец.

«Массовая драка подростков на территории школы № 148. Один из драки убежал, парни сели по машинам с таджикскими номерами и поехали искать обидчика толпой», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге вечером 2 сентября на футбольном поле школы № 148 толпа подростков устроила драку. Одному из участников потасовки удалось убежать, однако обидчики сели по машинам и отправились его искать. Об этом рассказал очевидец. «Массовая драка подростков на территории школы № 148. Один из драки убежал, парни сели по машинам с таджикскими номерами и поехали искать обидчика толпой», — передает telegram-канал «Безумный ЕКБ» слова собеседника. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделении по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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