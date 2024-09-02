В екатеринбургской гимназии №37 произошел инцидент, в центре которого оказался заместитель директора по безопасности Юрий Едунов. По сообщению очевидца, учащегося этой школы, Едунов напал на бывшего ученика, который пришел в гимназию встретиться с друзьями, но отказался покидать здание по требованию замдиректора.
«Это произошло около 11:30 утра. Подросток пришел, чтобы увидеться и пообщаться с друзьями, он ушел после 9 класса. К нему подошел заместитель директора по безопасности Юрий Едунов и начал в жесткой форме наезжать на парня. Он спрашивал его, зачем тот пришел, и что он должен немедленно уйти, а иначе он вызовет полицию. Подросток отказался, ведь он ничего плохого не сделал. После этого замдиректора начал заламывать подростка и звать охрану», — передает слова очевидца telegram-канал «Свет Екатеринбург».
На видео видно, как Едунов за шею заламывает подростка и укладывает его на пол, при этом говоря: «Ты что, не понимаешь?» Также он назвал его «уродом» и спрашивал, услышал ли он его или нет.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу УМВД по Екатеринбургу. «В полицию по данному поводу обращений не поступало. Сотрудники территориального ОВД проверят опубликованную информацию», — ответили в ведомстве.
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