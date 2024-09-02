Исследователи предупредили о рекордных значениях активности Солнца

Богачев: Солнце запасло рекордное количество энергии, влияющей на магнитные бури
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Активность солнца может привести к увеличению интенсивности магнитных бурь
Активность солнца может привести к увеличению интенсивности магнитных бурь Фото:

Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордных для XXI века значений. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев и подчеркнул, что частота магнитных бурь значительно увеличилась.

«Среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла. В настоящее время значительно увеличена частота вспышек и магнитных бурь, но рекордными по силе всё ещё остаются события мая текущего года», — сообщил Богачев РИА Новости.

Увеличенное количество запасенной солнечной энергии может привести к усилению воздействия солнечного излучения на магнитосферу Земли. Изменения могут повлиять на активность солнечных вспышек и бурь.

Ранее URA.RU сообщало о графике магнитных бурь в сентябре. Как пережить их без вреда для здоровья — в материале агентства.

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Индекс запасенной Солнцем энергии достиг рекордных для XXI века значений. Об этом сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев и подчеркнул, что частота магнитных бурь значительно увеличилась. «Среднее значение индекса в августе составило 215.5, что стало абсолютным рекордом не только текущего 25-го, но и предыдущего 24-го солнечного цикла. В настоящее время значительно увеличена частота вспышек и магнитных бурь, но рекордными по силе всё ещё остаются события мая текущего года», — сообщил Богачев РИА Новости. Увеличенное количество запасенной солнечной энергии может привести к усилению воздействия солнечного излучения на магнитосферу Земли. Изменения могут повлиять на активность солнечных вспышек и бурь. Ранее URA.RU сообщало о графике магнитных бурь в сентябре. Как пережить их без вреда для здоровья — в материале агентства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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