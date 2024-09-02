02 сентября 2024

Павел Робакидзе станет новым заместителем главы Тобольска

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый политик в мэрии Тобольска
Новый политик в мэрии Тобольска Фото:

Глава Тобольска Петр Вагин назначил на должность заместителя главы города Павла Робакидзе. Об этом URA.RU сообщают источники из администрации Тобольска. По их словам, политик вступит в новую должность в ближайшее время.

«Наш коллега переходит на другую работу. На заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени», — сообщил в своем телеграмм канале мэр Тюмени Максим Афанасьев.

Павел Робакидзе был заместителем начальника уголовного розыска областного УМВД. Успел поработать и в администрации Тюмени. В мэрии областного центра Робакидзе занимал должность директора департамента безопасности жизнедеятельности.

В администрацию Тобольска уже перешло 5 свежих сотрудников. Как говорят эксперты, это не конец кадровых трансферов.

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Глава Тобольска Петр Вагин назначил на должность заместителя главы города Павла Робакидзе. Об этом URA.RU сообщают источники из администрации Тобольска. По их словам, политик вступит в новую должность в ближайшее время. «Наш коллега переходит на другую работу. На заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени», — сообщил в своем телеграмм канале мэр Тюмени Максим Афанасьев. Павел Робакидзе был заместителем начальника уголовного розыска областного УМВД. Успел поработать и в администрации Тюмени. В мэрии областного центра Робакидзе занимал должность директора департамента безопасности жизнедеятельности. В администрацию Тобольска уже перешло 5 свежих сотрудников. Как говорят эксперты, это не конец кадровых трансферов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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