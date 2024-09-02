Павел Робакидзе станет новым заместителем главы Тобольска

Глава Тобольска Петр Вагин назначил на должность заместителя главы города Павла Робакидзе. Об этом URA.RU сообщают источники из администрации Тобольска. По их словам, политик вступит в новую должность в ближайшее время.
«Наш коллега переходит на другую работу. На заседании коллегии я выразил ему признательность за плодотворную работу и личный вклад в развитие города Тюмени», — сообщил в своем телеграмм канале мэр Тюмени Максим Афанасьев.
Павел Робакидзе был заместителем начальника уголовного розыска областного УМВД. Успел поработать и в администрации Тюмени. В мэрии областного центра Робакидзе занимал должность директора департамента безопасности жизнедеятельности.
В администрацию Тобольска уже перешло 5 свежих сотрудников. Как говорят эксперты, это не конец кадровых трансферов.
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