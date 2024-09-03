В Екатеринбург привезли иконы, созданные из вещей с помойки. Фото

В Екатеринбурге открылась выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов»

03 сентября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Вариант «Богоматери с младенцем» из старых тряпок Фото: Илья Московец © URA.RU Работы из печной золы и тряпок, иконы из дверей и консервных банок — такие необычные, но притягивающие взгляды произведения создает удмуртский художник Алексей Чернышов. Их он представит на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) уже 4 сентября. URA.RU заранее отправилось на выставку, чтобы показать, как автору удалось превратить мусор в искусство и вызвать восхищение окружающих. «Здесь вы увидите игру с культурными кодами, аллюзиями, ассоциациями, игру мастера, который любит материальные предметы. Во многих его работах используются вещи, которые были выброшены человеком на помойку», — поделилась организатор выставки. Банки и доски получает вторую жизнь с подачи Алексея Чернышова Фото: Илья Московец © URA.RU Сам Алексей Чернышов говорит, что непригодные вещи он реинкарнирует. «Я всегда думаю: „Ты будешь еще жить, мы тебя не выбросим, не сожжем“. Это такая забавная игра: консервные банки не возвести в ранг какого-то стоящего материала, но [в моих работах] они отсылают к металлическим окладам, которые были на иконах», — рассказал художник. Выставка разделена на две части. Первая — «Небесное и земное», в которой автор затрагивает библейские сюжеты и темы, но делает это нестандартно. Образы Богоматери Чернышов делает повседневными и понятными даже для тех, кто далек от религиозной темы. Так, художник создает иконы на дверях с помощью консервных банок, гвоздей, акрила и лака. «Эти образы буквально интерпретируют идею иконы, как двери в мир иной. Силуэты Богоматери и младенца выполнены из жести, обожженной в печи. Таким образом этот примитивный бросовый мусорный материал прошел символическое очищение, как бы проходили старообрядческие иконы очищение через литье и огнем», — пояснила Алина Хионина, научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ. В этом же разделе любопытно рассматривать серые полотна, созданные из печной золы и сажи. Напротив них висит пять работ из серии «Библия для кочевников», где библейские святые изображены на отбракованных с кожевенного производства шкурах. Во второй части экспозиции посетители найдут более приземленные темы: удмуртские мотивы, домашний уют, меланхоличные пейзажи и деревенский быт. Всего же представлено более 50 произведений. Выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты» будет работать до 27 октября. Посетителей ждут в ЕМИИ на ул. Воеводина,5. Также в музее — этажом выше — открылась экспозиция «Абстракционизм в фотоискусстве» от московского Центра визуальной культуры Béton. Посетители смогут оценить работы двух пионеров экспериментальной фотографии, за одним из которых охотился КГБ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Работы из печной золы и тряпок, иконы из дверей и консервных банок — такие необычные, но притягивающие взгляды произведения создает удмуртский художник Алексей Чернышов. Их он представит на площадке Екатеринбургского музея изобразительных искусств (ЕМИИ) уже 4 сентября. URA.RU заранее отправилось на выставку, чтобы показать, как автору удалось превратить мусор в искусство и вызвать восхищение окружающих. «Здесь вы увидите игру с культурными кодами, аллюзиями, ассоциациями, игру мастера, который любит материальные предметы. Во многих его работах используются вещи, которые были выброшены человеком на помойку», — поделилась организатор выставки. Сам Алексей Чернышов говорит, что непригодные вещи он реинкарнирует. «Я всегда думаю: „Ты будешь еще жить, мы тебя не выбросим, не сожжем“. Это такая забавная игра: консервные банки не возвести в ранг какого-то стоящего материала, но [в моих работах] они отсылают к металлическим окладам, которые были на иконах», — рассказал художник. Выставка разделена на две части. Первая — «Небесное и земное», в которой автор затрагивает библейские сюжеты и темы, но делает это нестандартно. Образы Богоматери Чернышов делает повседневными и понятными даже для тех, кто далек от религиозной темы. Так, художник создает иконы на дверях с помощью консервных банок, гвоздей, акрила и лака. «Эти образы буквально интерпретируют идею иконы, как двери в мир иной. Силуэты Богоматери и младенца выполнены из жести, обожженной в печи. Таким образом этот примитивный бросовый мусорный материал прошел символическое очищение, как бы проходили старообрядческие иконы очищение через литье и огнем», — пояснила Алина Хионина, научный сотрудник сектора русского искусства ЕМИИ. В этом же разделе любопытно рассматривать серые полотна, созданные из печной золы и сажи. Напротив них висит пять работ из серии «Библия для кочевников», где библейские святые изображены на отбракованных с кожевенного производства шкурах. Во второй части экспозиции посетители найдут более приземленные темы: удмуртские мотивы, домашний уют, меланхоличные пейзажи и деревенский быт. Всего же представлено более 50 произведений. Выставка «Образы и подобия. Алексей Чернышов. Живопись, графика, объекты» будет работать до 27 октября. Посетителей ждут в ЕМИИ на ул. Воеводина,5. Также в музее — этажом выше — открылась экспозиция «Абстракционизм в фотоискусстве» от московского Центра визуальной культуры Béton. Посетители смогут оценить работы двух пионеров экспериментальной фотографии, за одним из которых охотился КГБ.