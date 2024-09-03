После массового отравления в КБР заведено уголовное дело

03 сентября 2024 в 19:45 Размер текста - 17 +

Сотни человек пострадали от кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Возбуждено уголовное дело после массового отравления в Кабардино-Балкарии. По последним данным, за помощью обратились более 200 человек. Об этом сообщили в СУ СК по республике. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в telegram-канале СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства заражения. Согласно последней информации, более 200 человек обратились за помощью к медикам после отравления острой кишечной инфекцией. Госпитализировано 63, среди них 56 детей. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести. Причины вспышки еще неизвестны, рассматривается несколько версий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возбуждено уголовное дело после массового отравления в Кабардино-Балкарии. По последним данным, за помощью обратились более 200 человек. Об этом сообщили в СУ СК по республике. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в telegram-канале СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства заражения. Согласно последней информации, более 200 человек обратились за помощью к медикам после отравления острой кишечной инфекцией. Госпитализировано 63, среди них 56 детей. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести. Причины вспышки еще неизвестны, рассматривается несколько версий.