После массового отравления в КБР заведено уголовное дело

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Судебное заседание по уголовному делу Андрея Шамина. Курган, прокурор, судебное заседание, судебное дело
Сотни человек пострадали от кишечной инфекции, возбуждено уголовное дело Фото:

Возбуждено уголовное дело после массового отравления в Кабардино-Балкарии. По последним данным, за помощью обратились более 200 человек. Об этом сообщили в СУ СК по республике.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в telegram-канале СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства заражения.

Согласно последней информации, более 200 человек обратились за помощью к медикам после отравления острой кишечной инфекцией. Госпитализировано 63, среди них 56 детей. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести. Причины вспышки еще неизвестны, рассматривается несколько версий.

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Возбуждено уголовное дело после массового отравления в Кабардино-Балкарии. По последним данным, за помощью обратились более 200 человек. Об этом сообщили в СУ СК по республике. «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)», — говорится в telegram-канале СУ СК по Кабардино-Балкарской Республике. Следователи сейчас выясняют все обстоятельства заражения. Согласно последней информации, более 200 человек обратились за помощью к медикам после отравления острой кишечной инфекцией. Госпитализировано 63, среди них 56 детей. Несовершеннолетние находятся в состоянии средней тяжести. Причины вспышки еще неизвестны, рассматривается несколько версий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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