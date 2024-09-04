Офицер ВСУ сдался в плен после того, как в его роте осталось восемь человек

04 сентября 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Пленный командир ВСУ предоставил российским силам данные о расположении украинских подразделений Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На территории ДНР командир ВСУ сдался в российский плен вместе со своими подчиненными после того, как в его роте осталось восемь человек. Об этом сообщил офицер ВС РФ с позывным «Виктор». «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — рассказал «Виктор». Его слова цитирует РИА Новости. По информации, предоставленной командиром взвода с позывным «Сава», пленный командир роты 151-й бригады ВСУ на допросе предоставил данные о расположении украинских подразделений. Благодаря этому российские войска смогли минимизировать потери при дальнейшем продвижении. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с появлением в соцсетях видеозаписи, демонстрирующей жестокое обращение с российскими военнопленными. Дело завели по факту возможного применения запрещенных методов ведения вооруженного конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На территории ДНР командир ВСУ сдался в российский плен вместе со своими подчиненными после того, как в его роте осталось восемь человек. Об этом сообщил офицер ВС РФ с позывным «Виктор». «Оказалось, это управление роты: старшина, фельдшер и командир роты. Командир говорит — у них людей нет, у него роту взяли и раскидали по бригадам. Ему оставили только восемь человек», — рассказал «Виктор». Его слова цитирует РИА Новости. По информации, предоставленной командиром взвода с позывным «Сава», пленный командир роты 151-й бригады ВСУ на допросе предоставил данные о расположении украинских подразделений. Благодаря этому российские войска смогли минимизировать потери при дальнейшем продвижении. Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с появлением в соцсетях видеозаписи, демонстрирующей жестокое обращение с российскими военнопленными. Дело завели по факту возможного применения запрещенных методов ведения вооруженного конфликта.