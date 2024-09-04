Челябинских лошадей промаркируют

Лошадей в Челябинской области промаркируют. Как 5 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе Уральского межрегионального управления Россельхознадзора, осенью вступили в силу правила содержания лошадей.
«Согласно установленным правилам, лошади в хозяйствах и на предприятиях должны быть внесены в индивидуальный учет и промаркированы не позднее 1 сентября, а в личных подсобных хозяйствах — не позднее 1 марта 2025 года. Учет безвозмездно ведется в информсистеме „ВетИС“ специалистами в области ветеринарии», — отметили в офисе службы.
В рамках новых требований, к каждому животному будет присвоен уникальный идентификационный номер, который будет действовать на протяжении всей его жизни. Маркировка осуществляется владельцами лошадей за их счет, причем они могут самостоятельно выбрать тип средства маркирования из предложенных ветеринарными правилами. Компетентные специалисты получили право требовать доступ к животным для осмотра и учета.
Принятый в декабре 2023 года приказ Минсельхоза РФ ввел строгие нормы для содержания лошадей, предусмотрев меры по их карантированию, диагностике и профилактике заболеваний. Поставлены задачи повысить контроль за состоянием здоровья лошадей. Правила для данных копытных введены впервые при том, что для других сельскохозяйственных животных существуют давно. Срок действия приказа власти распространили до осени 2030 года.
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