Губернатор ЯНАО предложил молодым специалистам необычное решение жилищной проблемы

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил вместо жилищных компенсаций для молодых педагогов получать выплаты за рождение ребенка. Идею с решением проблемы подал глава округа на встрече с педагогами и руководителями системы образования.
«Базовый мой ответ очень созвучен Году семьи: надо, чтобы семьи росли. И уже с появлением новых членов семьи маленьких появляются меры господдержки у нас на Ямале. Понятно, что это не связано с профессиональной деятельностью, это связано с семьей. Но надеемся, что мы перестроим господдержку с января акцентируем внимание на рождении ребенка», — предложил Артюхов молодому педагогу.
Редакция обратилась к участнику конференции с просьбой рассказать о существующей проблеме с жильем и выплатами. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Обдорской гимназии» Антон Скнарь пояснил, что выплаты раньше помогали оплачивать съем жилья, однако теперь опасается, что после окончания временных компенсаций, появятся трудности с оплатой аренды в новом доме:
Я снимаю квартиру в деревянном доме. Дом ветхий, по плану должны снести в 2025 году. В этом учебном году мы с женой перестали получать компенсацию за жилье: она выплачивается новым специалистам в первые 2 года работы
URA.RU отправило запрос на комментарий в департамент строительства ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть снос дома к 2025 году, а также как пройдет расселение жителей при ликвидации дома. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее информационное агентство рассказывало, как ЯНАО решает проблему с нехваткой кадров в округе. Молодым специалистам в ЯНАО доступны единовременные выплаты до 700 тысяч рублей.
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