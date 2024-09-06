Губернатор ЯНАО предложил молодым специалистам необычное решение жилищной проблемы

Губернатор ЯНАО предложил педагогам альтернативные меры поддержки
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На встрече Дмитрия Артюхова и молодых педагогов обсуждали не только учебную жизнь, но и социальные нужды бюджетников
На встрече Дмитрия Артюхова и молодых педагогов обсуждали не только учебную жизнь, но и социальные нужды бюджетников Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил вместо жилищных компенсаций для молодых педагогов получать выплаты за рождение ребенка. Идею с решением проблемы подал глава округа на встрече с педагогами и руководителями системы образования.

«Базовый мой ответ очень созвучен Году семьи: надо, чтобы семьи росли. И уже с появлением новых членов семьи маленьких появляются меры господдержки у нас на Ямале. Понятно, что это не связано с профессиональной деятельностью, это связано с семьей. Но надеемся, что мы перестроим господдержку с января акцентируем внимание на рождении ребенка», — предложил Артюхов молодому педагогу.

Редакция обратилась к участнику конференции с просьбой рассказать о существующей проблеме с жильем и выплатами. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Обдорской гимназии» Антон Скнарь пояснил, что выплаты раньше помогали оплачивать съем жилья, однако теперь опасается, что после окончания временных компенсаций, появятся трудности с оплатой аренды в новом доме:

Я снимаю квартиру в деревянном доме. Дом ветхий, по плану должны снести в 2025 году. В этом учебном году мы с женой перестали получать компенсацию за жилье: она выплачивается новым специалистам в первые 2 года работы
Деревянный дом, в котором молодые педагоги Ямала снимают квартиру
Деревянный дом, в котором молодые педагоги Ямала снимают квартиру
Фото:

URA.RU отправило запрос на комментарий в департамент строительства ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть снос дома к 2025 году, а также как пройдет расселение жителей при ликвидации дома. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее информационное агентство рассказывало, как ЯНАО решает проблему с нехваткой кадров в округе. Молодым специалистам в ЯНАО доступны единовременные выплаты до 700 тысяч рублей.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов предложил вместо жилищных компенсаций для молодых педагогов получать выплаты за рождение ребенка. Идею с решением проблемы подал глава округа на встрече с педагогами и руководителями системы образования. «Базовый мой ответ очень созвучен Году семьи: надо, чтобы семьи росли. И уже с появлением новых членов семьи маленьких появляются меры господдержки у нас на Ямале. Понятно, что это не связано с профессиональной деятельностью, это связано с семьей. Но надеемся, что мы перестроим господдержку с января акцентируем внимание на рождении ребенка», — предложил Артюхов молодому педагогу. Редакция обратилась к участнику конференции с просьбой рассказать о существующей проблеме с жильем и выплатами. Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями «Обдорской гимназии» Антон Скнарь пояснил, что выплаты раньше помогали оплачивать съем жилья, однако теперь опасается, что после окончания временных компенсаций, появятся трудности с оплатой аренды в новом доме: URA.RU отправило запрос на комментарий в департамент строительства ЯНАО с просьбой подтвердить или опровергнуть снос дома к 2025 году, а также как пройдет расселение жителей при ликвидации дома. На момент публикации ответ не поступил. Ранее информационное агентство рассказывало, как ЯНАО решает проблему с нехваткой кадров в округе. Молодым специалистам в ЯНАО доступны единовременные выплаты до 700 тысяч рублей.
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