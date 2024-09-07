07 сентября 2024
06 сентября 2024

Девочке из ХМАО стало плохо, после просроченного соуса в кафе быстрого питания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанка пожаловалась на просроченный соус в кафе Нижневартовска
Югорчанка пожаловалась на просроченный соус в кафе Нижневартовска Фото:

Югорчанка пожаловалась, что в кафе быстрого питания в Нижневартовске продают просроченные соусы. Она сказала, что от одного из таких стало плохо ее подруге.

«Просроченный соус продал работник фастфуд-кафе Burger Place на площади Нефтяников подруге, после чего ей стало плохо. До этого выдали соус со сроком годности до марта этого года, попросили поменять, дали ещё одну просрочку», — написала вартовчанка в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».

URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.

Активисты молодежной организации от ЛДПР в ХМАО обнаружили «немыслимое количество просрочки» в магазинах Нижневартовска. Весь некачественный товар сразу же был убран с полок.

Срок годности соуса вышел 11 августа 2024 года
Срок годности соуса вышел 11 августа 2024 года
Фото:

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Югорчанка пожаловалась, что в кафе быстрого питания в Нижневартовске продают просроченные соусы. Она сказала, что от одного из таких стало плохо ее подруге. «Просроченный соус продал работник фастфуд-кафе Burger Place на площади Нефтяников подруге, после чего ей стало плохо. До этого выдали соус со сроком годности до марта этого года, попросили поменять, дали ещё одну просрочку», — написала вартовчанка в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск». URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается. Активисты молодежной организации от ЛДПР в ХМАО обнаружили «немыслимое количество просрочки» в магазинах Нижневартовска. Весь некачественный товар сразу же был убран с полок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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