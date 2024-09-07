Югорчанка пожаловалась, что в кафе быстрого питания в Нижневартовске продают просроченные соусы. Она сказала, что от одного из таких стало плохо ее подруге.
«Просроченный соус продал работник фастфуд-кафе Burger Place на площади Нефтяников подруге, после чего ей стало плохо. До этого выдали соус со сроком годности до марта этого года, попросили поменять, дали ещё одну просрочку», — написала вартовчанка в telegram-канале «Типичный краб Нижневартовск».
URA.RU отправило запрос в Роспотребнадзор ХМАО. Ответ ожидается.
Активисты молодежной организации от ЛДПР в ХМАО обнаружили «немыслимое количество просрочки» в магазинах Нижневартовска. Весь некачественный товар сразу же был убран с полок.
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