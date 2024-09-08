CNN: дезертирство и неподчинение становятся главной проблемой ВСУ

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За первые месяцы 2024 года украинские прокуроры возбудили 19 тысяч дел о дезертирстве из ВСУ
За первые месяцы 2024 года украинские прокуроры возбудили 19 тысяч дел о дезертирстве из ВСУ Фото:
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За два с половиной года российские войска значительно ослабили украинские вооруженные подразделения. Нехватка подкреплений и усталость солдат привели к тому, что дезертирство и неподчинение начали широко распространяться в рядах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Дезертирство и неподчинение становятся широко распространенной проблемой, особенно среди новобранцев», — пишет CNN в своем материале со ссылкой на командиров ВСУ. Они уточнили, что когда на фронт приходят новобранцы, они видят сложность ситуации и спешат покинуть свои позиции.

Командир подразделения, которое сейчас находится на покровском направлении, заявил, что солдаты отправляются на свои позиции ровно один раз и если выживают, то больше не возвращаются. Также бывают случаи, когда они просто отказываются идти в бой.

По мере ухудшения ситуации, все больше солдат сдаются. Новый закон о мобилизации, вступивший в силу весной, лишь усугубил положение. За первые четыре месяца 2024 года прокуроры возбудили уголовные дела против почти 19 000 солдат, обвиняемых в дезертирстве или покидании своих постов.

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За два с половиной года российские войска значительно ослабили украинские вооруженные подразделения. Нехватка подкреплений и усталость солдат привели к тому, что дезертирство и неподчинение начали широко распространяться в рядах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN. «Дезертирство и неподчинение становятся широко распространенной проблемой, особенно среди новобранцев», — пишет CNN в своем материале со ссылкой на командиров ВСУ. Они уточнили, что когда на фронт приходят новобранцы, они видят сложность ситуации и спешат покинуть свои позиции. Командир подразделения, которое сейчас находится на покровском направлении, заявил, что солдаты отправляются на свои позиции ровно один раз и если выживают, то больше не возвращаются. Также бывают случаи, когда они просто отказываются идти в бой. По мере ухудшения ситуации, все больше солдат сдаются. Новый закон о мобилизации, вступивший в силу весной, лишь усугубил положение. За первые четыре месяца 2024 года прокуроры возбудили уголовные дела против почти 19 000 солдат, обвиняемых в дезертирстве или покидании своих постов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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