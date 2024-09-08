CNN: дезертирство и неподчинение становятся главной проблемой ВСУ

За два с половиной года российские войска значительно ослабили украинские вооруженные подразделения. Нехватка подкреплений и усталость солдат привели к тому, что дезертирство и неподчинение начали широко распространяться в рядах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN.
«Дезертирство и неподчинение становятся широко распространенной проблемой, особенно среди новобранцев», — пишет CNN в своем материале со ссылкой на командиров ВСУ. Они уточнили, что когда на фронт приходят новобранцы, они видят сложность ситуации и спешат покинуть свои позиции.
Командир подразделения, которое сейчас находится на покровском направлении, заявил, что солдаты отправляются на свои позиции ровно один раз и если выживают, то больше не возвращаются. Также бывают случаи, когда они просто отказываются идти в бой.
По мере ухудшения ситуации, все больше солдат сдаются. Новый закон о мобилизации, вступивший в силу весной, лишь усугубил положение. За первые четыре месяца 2024 года прокуроры возбудили уголовные дела против почти 19 000 солдат, обвиняемых в дезертирстве или покидании своих постов.
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