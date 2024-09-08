Якушев выразил соболезнования в связи с кончиной самого титулованного военного РФ

Полпред в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Героя России, полковника Военно-воздушных сил РФ Игоря Родобольского. Он рассказал, что подвиги и достижения военнослужащего навсегда вписаны в историю Отечества.
«Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах УрФО, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», — подчеркнул Якушев.
Родобольский умер 8 сентября. На момент смерти ему было 64 года. Он служил в армейской авиации Южной группы войск в Венгрии, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а также в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.
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