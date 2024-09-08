Якушев выразил соболезнования в связи с кончиной самого титулованного военного РФ

Якушев выразил соболезнования в связи со смертью Героя России Родобольского

09 сентября 2024 в 10:30 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев отметил подвиги и достижения полковника Родобольского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Полпред в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Героя России, полковника Военно-воздушных сил РФ Игоря Родобольского. Он рассказал, что подвиги и достижения военнослужащего навсегда вписаны в историю Отечества. «Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах УрФО, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», — подчеркнул Якушев. Родобольский умер 8 сентября. На момент смерти ему было 64 года. Он служил в армейской авиации Южной группы войск в Венгрии, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а также в контртеррористических операциях на Северном Кавказе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полпред в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования родным и близким в связи со смертью Героя России, полковника Военно-воздушных сил РФ Игоря Родобольского. Он рассказал, что подвиги и достижения военнослужащего навсегда вписаны в историю Отечества. «Будучи самым титулованным военнослужащим в стране по количеству боевых наград, Игорь Олегович уделял большое внимание воспитанию подрастающих поколений. Он активно участвовал в образовательных и патриотических проектах УрФО, встречался со школьниками и студентами, передавая им свои знания и опыт, заряжая их своей бесконечной энергией и любовью к России», — подчеркнул Якушев. Родобольский умер 8 сентября. На момент смерти ему было 64 года. Он служил в армейской авиации Южной группы войск в Венгрии, принимал участие в боевых действиях в Афганистане, а также в контртеррористических операциях на Северном Кавказе.