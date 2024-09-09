Турчак победил на выборах губернатора Республики Алтай

Врио губернатора Республики Алтай, член генсовета «Единой России» Андрей Турчак победил на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает «Первый канал».
«Все протоколы обработали еще в ряде регионов. В частности, в Республике Алтай врио губернатора, член генсовета „Единой России“ Андрей Турчак набрал 74%», — сообщил «Первый канал» в своем telegram-канале.
В сообщении также говорится о результатах выборов в других регионах. В Самарской области победил врио главы региона Вячеслав Федорищев, в Мурманской области — действующий губернатор Андрей Чибис, в Башкирии — Радий Хабиров, в Калмыкии — Бату Хасиков.
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