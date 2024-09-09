Турчак победил на выборах губернатора Республики Алтай

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Форум ветеранов СВО "Вместе победим 2024". Москва, турчак андрей
Андрей Турчак набрал 74% голосов Фото:

Врио губернатора Республики Алтай, член генсовета «Единой России» Андрей Турчак победил на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает «Первый канал».

«Все протоколы обработали еще в ряде регионов. В частности, в Республике Алтай врио губернатора, член генсовета „Единой России“ Андрей Турчак набрал 74%», — сообщил «Первый канал» в своем telegram-канале.

В сообщении также говорится о результатах выборов в других регионах. В Самарской области победил врио главы региона Вячеслав Федорищев, в Мурманской области — действующий губернатор Андрей Чибис, в Башкирии — Радий Хабиров, в Калмыкии — Бату Хасиков.

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Врио губернатора Республики Алтай, член генсовета «Единой России» Андрей Турчак победил на выборах главы региона после обработки 100% протоколов. Об этом сообщает «Первый канал». «Все протоколы обработали еще в ряде регионов. В частности, в Республике Алтай врио губернатора, член генсовета „Единой России“ Андрей Турчак набрал 74%», — сообщил «Первый канал» в своем telegram-канале. В сообщении также говорится о результатах выборов в других регионах. В Самарской области победил врио главы региона Вячеслав Федорищев, в Мурманской области — действующий губернатор Андрей Чибис, в Башкирии — Радий Хабиров, в Калмыкии — Бату Хасиков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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