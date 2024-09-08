Сеть татарских супермаркетов закрыла один из своих магазинов в Перми

В Перми осталось четыре магазина сети
В Перми сократилось количество продуктовых магазинов сети из республики Татарстан «Находка». По данным сервиса 2ГИС, закрылся супермаркет в микрорайоне Верхняя Курья.
«Магазин „Находка“ на улице 10-я линия, 8а временно не работает», — написано в 2ГИС. Остальные четыре филиала на улицах Соликамская, 313б, Ново-Гайвинская, 79а, Лодыгина, 5а и Автозаводская, 23з остаются открытыми.
На сайте сети сказано, что она существует с 2015 года. Первый супермаркет появился в городе Альметьевске (республика Татарстан). В Пермском крае помимо Перми магазины есть в Чайковском, Барде, Куеде и Чернушке.
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