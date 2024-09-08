08 сентября 2024

Сеть татарских супермаркетов закрыла один из своих магазинов в Перми

В Перми татарская сеть супермаркетов «Находка» сократила количество магазинов
© Служба новостей «URA.RU»
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В Перми осталось четыре магазина сети
В Перми осталось четыре магазина сети Фото:

В Перми сократилось количество продуктовых магазинов сети из республики Татарстан «Находка». По данным сервиса 2ГИС, закрылся супермаркет в микрорайоне Верхняя Курья.

«Магазин „Находка“ на улице 10-я линия, 8а временно не работает», — написано в 2ГИС. Остальные четыре филиала на улицах Соликамская, 313б, Ново-Гайвинская, 79а, Лодыгина, 5а и Автозаводская, 23з остаются открытыми.

На сайте сети сказано, что она существует с 2015 года. Первый супермаркет появился в городе Альметьевске (республика Татарстан). В Пермском крае помимо Перми магазины есть в Чайковском, Барде, Куеде и Чернушке.

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В Перми сократилось количество продуктовых магазинов сети из республики Татарстан «Находка». По данным сервиса 2ГИС, закрылся супермаркет в микрорайоне Верхняя Курья. «Магазин „Находка“ на улице 10-я линия, 8а временно не работает», — написано в 2ГИС. Остальные четыре филиала на улицах Соликамская, 313б, Ново-Гайвинская, 79а, Лодыгина, 5а и Автозаводская, 23з остаются открытыми. На сайте сети сказано, что она существует с 2015 года. Первый супермаркет появился в городе Альметьевске (республика Татарстан). В Пермском крае помимо Перми магазины есть в Чайковском, Барде, Куеде и Чернушке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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