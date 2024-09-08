В Пермском крае выдвинутого КПРФ в депутаты полицейского задержали за подкуп избирателей

Полиция в Верещагино поймала кандидата от КПРФ на подкупе избирателей

09 сентября 2024 в 14:45 Размер текста - 17 +

Правонарушение обнаружил полицейский патруль Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Выдвинутого КПРФ кандидата в депутаты думы привлекли к ответственности за подкуп избирателей. Об этом сообщил на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами председатель крайизбиркома Игорь Вагин. По информации источников URA.RU, речь идет о бывшем полицейском Александре Ханжине. «Кандидат от КПРФ был задержан за подкуп избирателей в Верещагино. В отношении него уже составлен соответствующий протокол», — сообщил Вагин, не уточнив фамилию нарушителя. Предпринимателя Ханжина, рассказал источник в территории, задержали сотрудники полиции при патрулировании улиц. Он лично раздавал деньги потенциальным избирателям. За нарушение ему был выписан штраф — около 200 тысяч рублей, отметил источник. Судя по биографии кандидата, опубликованной на его странице в соцсети «ВКонтакте», в 2003 году он окончил пермский филиал Нижегородской академии МВД. С 2003 по 2009 год Ханжин служил старшим оперуполномоченным по особо важным делам в отделе по борьбе с оргпреступностью областного ГУ МВД. С 2009 года он ушел в бизнес «на руководящие должности» (так говорится в его агитационной листовке), в 2015—2019 годах был депутатом думы Верещагинского района. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД, на момент публикации ответ не был получен. Александр Ханжин не ответил на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Выдвинутого КПРФ кандидата в депутаты думы привлекли к ответственности за подкуп избирателей. Об этом сообщил на заседании общественного штаба по наблюдению за выборами председатель крайизбиркома Игорь Вагин. По информации источников URA.RU, речь идет о бывшем полицейском Александре Ханжине. «Кандидат от КПРФ был задержан за подкуп избирателей в Верещагино. В отношении него уже составлен соответствующий протокол», — сообщил Вагин, не уточнив фамилию нарушителя. Предпринимателя Ханжина, рассказал источник в территории, задержали сотрудники полиции при патрулировании улиц. Он лично раздавал деньги потенциальным избирателям. За нарушение ему был выписан штраф — около 200 тысяч рублей, отметил источник. Судя по биографии кандидата, опубликованной на его странице в соцсети «ВКонтакте», в 2003 году он окончил пермский филиал Нижегородской академии МВД. С 2003 по 2009 год Ханжин служил старшим оперуполномоченным по особо важным делам в отделе по борьбе с оргпреступностью областного ГУ МВД. С 2009 года он ушел в бизнес «на руководящие должности» (так говорится в его агитационной листовке), в 2015—2019 годах был депутатом думы Верещагинского района. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД, на момент публикации ответ не был получен. Александр Ханжин не ответил на сообщение корреспондента агентства в соцсети «ВКонтакте».