Песков пожелал счастья омбудсмену Львовой-Беловой, которая вышла замуж за Малофеева

Песков пожелал счастья Львовой-Беловой после свадьбы с Малофеевым
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© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча президента России Владимира Путина с президентом Уганды Йовери Мусевени. Санкт-Петербург, песков дмитрий
Песков не стал комментировать свадьбу Львовой-Беловой и Малофеева Фото:

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать свадьбу омбудсмена по правам человека Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева. Он подчеркнул, что может пожелать им только счастья.

«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка, ничего не могу сказать. Единственное, что могу сказать: мы желаем ей счастья», — сказал Песков в ответ на вопрос о посещении их свадьбы. Его слова передает корреспондент URA.RU.

Ранее стало известно о прошедшей свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева. Об этом сообщил telegram-канал Baza. На праздновании свадьбы выступали российские артисты.

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать свадьбу омбудсмена по правам человека Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева. Он подчеркнул, что может пожелать им только счастья. «Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка, ничего не могу сказать. Единственное, что могу сказать: мы желаем ей счастья», — сказал Песков в ответ на вопрос о посещении их свадьбы. Его слова передает корреспондент URA.RU. Ранее стало известно о прошедшей свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева. Об этом сообщил telegram-канал Baza. На праздновании свадьбы выступали российские артисты.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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