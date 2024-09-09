Песков пожелал счастья омбудсмену Львовой-Беловой, которая вышла замуж за Малофеева

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать свадьбу омбудсмена по правам человека Львовой-Беловой и олигарха Константина Малофеева. Он подчеркнул, что может пожелать им только счастья.
«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка, ничего не могу сказать. Единственное, что могу сказать: мы желаем ей счастья», — сказал Песков в ответ на вопрос о посещении их свадьбы. Его слова передает корреспондент URA.RU.
Ранее стало известно о прошедшей свадьбе Львовой-Беловой и Малофеева. Об этом сообщил telegram-канал Baza. На праздновании свадьбы выступали российские артисты.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.