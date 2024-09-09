Шеф свердловской полиции устроил разнос после драки с участием сына миллионера

Начальник свердловского ГУ МВД РФ Александр Мешков устроил разнос из-за доклада. Он касался недавних событий в Асбесте, где сын известного в городе бизнесмена-миллионера устроил драку. Подробности URA.RU рассказал источник.
«О драке и проведенном после нее расследовании Мешкову докладывал его зам Александр Воронежский. Качество доклада шефа не устроило, о чем он и сообщил заместителю в достаточно резких тонах», — объяснил собеседник агентства.
Массовая драка случилась в асбестовском баре «Матео», одним из ее участников стал сын известного в городе бизнесмена-миллионера, ранее судимый Александр Никулин. В потасовке пострадали пять человек, в том числе и полицейский. В тот вечер он находился вне службы и отмечал в заведении день рождения.
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