09 сентября 2024

Шеф свердловской полиции устроил разнос после драки с участием сына миллионера

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Отчет Мешкова перед депутатами заксо. Екатеринбург , мешков александр
Александр Мешков распек зама из-за доклада Фото:

Начальник свердловского ГУ МВД РФ Александр Мешков устроил разнос из-за доклада. Он касался недавних событий в Асбесте, где сын известного в городе бизнесмена-миллионера устроил драку. Подробности URA.RU рассказал источник.

«О драке и проведенном после нее расследовании Мешкову докладывал его зам Александр Воронежский. Качество доклада шефа не устроило, о чем он и сообщил заместителю в достаточно резких тонах», — объяснил собеседник агентства.

Массовая драка случилась в асбестовском баре «Матео», одним из ее участников стал сын известного в городе бизнесмена-миллионера, ранее судимый Александр Никулин. В потасовке пострадали пять человек, в том числе и полицейский. В тот вечер он находился вне службы и отмечал в заведении день рождения.

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Начальник свердловского ГУ МВД РФ Александр Мешков устроил разнос из-за доклада. Он касался недавних событий в Асбесте, где сын известного в городе бизнесмена-миллионера устроил драку. Подробности URA.RU рассказал источник. «О драке и проведенном после нее расследовании Мешкову докладывал его зам Александр Воронежский. Качество доклада шефа не устроило, о чем он и сообщил заместителю в достаточно резких тонах», — объяснил собеседник агентства. Массовая драка случилась в асбестовском баре «Матео», одним из ее участников стал сын известного в городе бизнесмена-миллионера, ранее судимый Александр Никулин. В потасовке пострадали пять человек, в том числе и полицейский. В тот вечер он находился вне службы и отмечал в заведении день рождения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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