Инструктору по вождению в Челябинске предложили доход в 200 тысяч рублей

В Челябинске инструктор по вождению может заработать до 200 тысяч рублей. Как 10 сентября URA.RU сообщили в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», инструкторы вошли в тройку лидеров зарплатных предложений сентября.
«Составили рейтинг высокооплачиваемых специалистов сентября. В автошколу ищут инструктора по вождению категории В. Работнику готовы предложить заработок до 200 тысяч рублей. Необходимый стаж вождения составляет не менее трех лет», — отметили в пресс-службе «Зарплата.ру».
Анализ вакансий, размещенных на сервисе в регионе, показал, что среди высокооплачиваемых специалистов оказались директор по персоналу с возможной зарплатой до 250 тысяч рублей и заместитель руководителя по строительству с доходами до 240 тысяч рублей. Работать последнему предстоит в федеральном казенном учреждении.
Сердечно-сосудистому хирургу в горбольнице №8 Челябинска предложили зарплату от 120 тысяч рублей. В список высокооплачиваемых вакансий оператор-наладчик станков с ЧПУ (сокращение от английского Computer Numerical Control, которое переводится как «числовое программное управление»), доход которого будет до 180 тысяч рублей и шеф-повар. Водитель туристического автобуса сможет заработать до 120 тысяч, а инженер-конструктор от 100 тысяч рублей.
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