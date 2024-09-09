09 сентября 2024

В ХМАО жителю грозит штраф в миллион рублей за покупку рыбы

© Служба новостей «URA.RU»
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Югорчанину грозит штраф в миллион рублей или четыре года лишения свободы за покупку особо ценной краснокнижной рыбы
Югорчанину грозит штраф в миллион рублей или четыре года лишения свободы за покупку особо ценной краснокнижной рыбы Фото:

Жителю Ханты-Мансийска грозит штраф до миллиона рублей за покупку краснокнижного сибирского осетра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

«[Обвиняемый] был задержан сотрудниками полиции за незаконное приобретение Сибирского осетра возле одного из домов по улице Лермонтово. Подозреваемый рассказал, что узнал о продаже рыбы через мессенджер у неизвестного ему лица», — сообщает пресс-служба ведомства.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до миллиона рублей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак предстанет перед судом за вылов стерляди. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Жителю Ханты-Мансийска грозит штраф до миллиона рублей за покупку краснокнижного сибирского осетра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО. «[Обвиняемый] был задержан сотрудниками полиции за незаконное приобретение Сибирского осетра возле одного из домов по улице Лермонтово. Подозреваемый рассказал, что узнал о продаже рыбы через мессенджер у неизвестного ему лица», — сообщает пресс-служба ведомства. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до миллиона рублей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак предстанет перед судом за вылов стерляди. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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