В ХМАО жителю грозит штраф в миллион рублей за покупку рыбы

Жителю Ханты-Мансийска грозит штраф до миллиона рублей за покупку краснокнижного сибирского осетра. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.
«[Обвиняемый] был задержан сотрудниками полиции за незаконное приобретение Сибирского осетра возле одного из домов по улице Лермонтово. Подозреваемый рассказал, что узнал о продаже рыбы через мессенджер у неизвестного ему лица», — сообщает пресс-служба ведомства.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 258.1 УК РФ (незаконная добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, занесенных в Красную книгу). Санкция по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до четырех лет или штраф до миллиона рублей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО рыбак предстанет перед судом за вылов стерляди. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
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