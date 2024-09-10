Политолог Чеснаков: ЕР получила контроль над политической повесткой

«Единая Россия» получила контроль над политической повесткой страны и стала монополистом. Об этом заявил на круглом столе Фонда развития гражданского общества директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, подводя итоги выборов 2024 года.
«Можно назвать то, что делает „Единая Россия“ с точки зрения контроля над повесткой, в каком-то смысле монополией или доминированием. Партия первой освоила повестку, связанную с СВО. До этого освоила и повестку социальную . Связка с лидером Путиным дает партии очень серьезные возможности», — полагает эксперт
Говоря об оппозиционных партиях, Чеснаков выбрал термин «опустошенность». «Нет в них того, что они бы могли предложить избирателям. Содержательно ни одна, ни другая партия (КПРФ и ЛДПР) не может предложить чего-либо. Чрезвычайно важно зафиксировать проблемы и риски для этих двух опустошенных патрий. У одной есть проблемы с лидером, у другой — очень большие проблемы с лидером. Как они пойдут на выборы 2026? — я пока представить не могу», — дал неутешительный прогноз директор Центра политической конъюнктуры.
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