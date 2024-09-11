Авиадиспетчеры пожаловались на новую обязанность следить за птицами

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Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэродром, шереметьево, отдых, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
С 1 сентября авиадиспетчеры обязаны следить за птицами в районе аэродромов, что противоречит требованиям авиаправил, заявил Ковалев Фото:

Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) обратился к Госкорпорации по организации воздушного движения, ГК по ОрВД и главе Росавиации Дмитрию Ядрову, предъявив жалобу на новую обязанность авиадиспетчеров, вступившую в работу с 1 сентября, — следить за птицами в районе аэродромов. Это противоречит требованиям авиаправил, в которые не входит наблюдение за птицами, сообщил президент ФПАД России Сергей Ковалев.

«Диспетчер, вынужденный контролировать перелеты птиц при выполнении воздушными судами взлета и посадки, фактически отвлекается от своей главной обязанности — визуально контролировать взлетающие воздушные суда и занятость взлетно-посадочной полосы», — заявил Ковалев, его слова приводятся в документе. Копия обращения есть в распоряжении РБК.

Ковалев также обращает внимание на противоречия в законодательстве, когда диспетчер обязан информировать экипаж о птицах, но не имеет права принимать решение о взлете или посадке воздушного судна — эта ответственность лежит на командире воздушного судна. Профсоюз опасается, что любое столкновение с птицей будет квалифицироваться как ошибка диспетчера. Представители Госкорпорации по ОрВД предупреждают, что новые правила могут привести к частым остановкам воздушного движения вокруг аэродромов из-за угрозы столкновения с птицами.

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Федеральный профсоюз авиадиспетчеров (ФПАД) обратился к Госкорпорации по организации воздушного движения, ГК по ОрВД и главе Росавиации Дмитрию Ядрову, предъявив жалобу на новую обязанность авиадиспетчеров, вступившую в работу с 1 сентября, — следить за птицами в районе аэродромов. Это противоречит требованиям авиаправил, в которые не входит наблюдение за птицами, сообщил президент ФПАД России Сергей Ковалев. «Диспетчер, вынужденный контролировать перелеты птиц при выполнении воздушными судами взлета и посадки, фактически отвлекается от своей главной обязанности — визуально контролировать взлетающие воздушные суда и занятость взлетно-посадочной полосы», — заявил Ковалев, его слова приводятся в документе. Копия обращения есть в распоряжении РБК. Ковалев также обращает внимание на противоречия в законодательстве, когда диспетчер обязан информировать экипаж о птицах, но не имеет права принимать решение о взлете или посадке воздушного судна — эта ответственность лежит на командире воздушного судна. Профсоюз опасается, что любое столкновение с птицей будет квалифицироваться как ошибка диспетчера. Представители Госкорпорации по ОрВД предупреждают, что новые правила могут привести к частым остановкам воздушного движения вокруг аэродромов из-за угрозы столкновения с птицами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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