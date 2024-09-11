Поддержка промышленности в Челябинской области выросла в шесть раз

За последние четыре года финансовая поддержка промышленности в Челябинской области увеличилась в шесть раз. Как сообщили 11 сентября в пресс-службе заксобрания региона, такие цифры озвучил председатель комитета по промышленной политике Павел Шиляев.
«За последние годы в Челябинской области сформирована система мер поддержки промышленности, она затрагивает самые разные стороны деятельности предприятий. Это и повышение производительности труда, и компенсация части затрат на приобретение оборудования, и НИОКР, и ряд других направлений. В целом, если сравнивать с 2020 годом, объемы финансирования программы поддержки промышленности выросли в шесть раз — с 324 миллионов рублей до 1,9 миллиарда рублей», — заявил Шиляев.
По данным Шиляева, в первом полугодии прямую финансовую поддержку в виде грантов и субсидий получили более 40 предприятий, модернизирующих производства. На выездном заседании комитета по промполитике на Томинском ГОКе депутаты подняли вопрос о необходимости увеличения финансирования мер поддержки в проекте бюджета региона на 2025 год.
Шиляев подчеркнул, что правительству региона удается привлекать на поддержку производств и федеральные деньги. Так, на софинансирование расходов предприятий на приобретение оборудования и на уплату первого взноса по договорам лизинга поступило почти 50 миллионов рублей федеральных средств.
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