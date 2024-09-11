Прокуратура Троицка (Челябинская область) начала проверку после обрушение бетонных плит в квартире пенсионерки из поселка Гончарка. О том, что на месте работает прокурор города Дмитрий Иванов, URA.RU 12 сентября сообщили в пресс-службе регионального ведомства.
«Прокуратура Троицка организовала проверку. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Прокурор Дмитрий Иванов выехал на место происшествия», — сообщили URA.RU в прокуратуре.
Прокуратура оценит действия управляющей компании и администрации муниципалитета. Ведомство проверит был ли контроль за состоянием несущих конструкций дома, а также правильно ли проводился мониторинг использования жилфонда и его сохранности.
Несущая стена в квартире 85-летней челябинки обрушилась в ночь на 12 сентября. Перед инцидентом пенсионерка позвонила родственникам с жалобой на трясущиеся стены. Ее забрали из квартиры за несколько минут до падения плиты.
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