12 сентября 2024

В Екатеринбурге пропал 12-летний школьник. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Свердловские зарисовки. Екатеринбург, ребенок, мальчик, ветровка
На момент пропажи мальчик был одет в светло-зеленую футболку (фото из архива) Фото:

В Екатеринбурге пропал 12-летний Алдан Агамамедов. Его местонахождение неизвестно с 12 сентября. Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области.

«Внимание! Пропал ребенок! 12-летний Алдан Агамамедов. Дата пропажи 12 сентября. Место пропажи: Екатеринбург», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».

Рост мальчика — 140 сантиметров, телосложение худощавое. У школьника голубые глаза и русые волосы. На момент пропажи он был одет в светло-зеленую футболку, бежевые шорты и черно-желтые кроссовки.

Сообщить информацию о ребенке можно руководителю отряда Наталии по номеру: +7(900) 044-02-20. Кроме того, к розыску подключился отдел полиции № 3: +7(343) 356-42-03, «102» или «112».

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В Екатеринбурге пропал 12-летний Алдан Агамамедов. Его местонахождение неизвестно с 12 сентября. Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области. «Внимание! Пропал ребенок! 12-летний Алдан Агамамедов. Дата пропажи 12 сентября. Место пропажи: Екатеринбург», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте». Рост мальчика — 140 сантиметров, телосложение худощавое. У школьника голубые глаза и русые волосы. На момент пропажи он был одет в светло-зеленую футболку, бежевые шорты и черно-желтые кроссовки. Сообщить информацию о ребенке можно руководителю отряда Наталии по номеру: +7(900) 044-02-20. Кроме того, к розыску подключился отдел полиции № 3: +7(343) 356-42-03, «102» или «112».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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