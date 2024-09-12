В Екатеринбурге пропал 12-летний Алдан Агамамедов. Его местонахождение неизвестно с 12 сентября. Поисками ребенка занимаются сотрудники полиции и волонтеры отделения поискового отряда «Прорыв» Свердловской области.
«Внимание! Пропал ребенок! 12-летний Алдан Агамамедов. Дата пропажи 12 сентября. Место пропажи: Екатеринбург», — говорится в группе отряда в соцсети «ВКонтакте».
Рост мальчика — 140 сантиметров, телосложение худощавое. У школьника голубые глаза и русые волосы. На момент пропажи он был одет в светло-зеленую футболку, бежевые шорты и черно-желтые кроссовки.
Сообщить информацию о ребенке можно руководителю отряда Наталии по номеру: +7(900) 044-02-20. Кроме того, к розыску подключился отдел полиции № 3: +7(343) 356-42-03, «102» или «112».
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