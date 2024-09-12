12 сентября 2024

Власти ХМАО презентовали ООН опыт работы с беженцами

© Служба новостей «URA.RU»
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Окружные власти поделились опытом помощи беженцам
Окружные власти поделились опытом помощи беженцам Фото:

Власти Ханты-Мансийского автономного округа поделились с делегацией верховного комиссара ООН опытом работы с беженцами. Им презентовали меры поддержки для людей, приехавших в регион из Украины и новых территорий России.

«Они проживают у родственников, арендуют жилье либо находятся в пунктах временного размещения. Финансирование социально-бытового обслуживания осуществляется в рамках нашего законодательства — федерального и регионального», — цитируют на сайте окружного правительства слова первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова.

Приезжим в регион, среди прочего, выдают одежду, обувь, продукты питания, помогают с оформлением документов и оказывают медпомощь. Сейчас в регионе работает шесть пунктов временного размещения, где живут более 400 человек.

«Мы знаем, что опыт, который есть у нас в этом отношении — уникален. Мы ориентируемся прежде всего на проблемы человека, а не на его гражданство. Помощь оказывается комплексно во всех сферах», — приводят на сайте слова омбудсмена округа Натальи Стребковой.

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Власти Ханты-Мансийского автономного округа поделились с делегацией верховного комиссара ООН опытом работы с беженцами. Им презентовали меры поддержки для людей, приехавших в регион из Украины и новых территорий России. «Они проживают у родственников, арендуют жилье либо находятся в пунктах временного размещения. Финансирование социально-бытового обслуживания осуществляется в рамках нашего законодательства — федерального и регионального», — цитируют на сайте окружного правительства слова первого вице-губернатора Югры Алексея Шипилова. Приезжим в регион, среди прочего, выдают одежду, обувь, продукты питания, помогают с оформлением документов и оказывают медпомощь. Сейчас в регионе работает шесть пунктов временного размещения, где живут более 400 человек. «Мы знаем, что опыт, который есть у нас в этом отношении — уникален. Мы ориентируемся прежде всего на проблемы человека, а не на его гражданство. Помощь оказывается комплексно во всех сферах», — приводят на сайте слова омбудсмена округа Натальи Стребковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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