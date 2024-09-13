В Кремле ответили на вопрос URA.RU о разрыве дипотношений с Великобританией

Москва не обсуждает вопроса о разрыве дипломатических отношений с Великобританией. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU, этой темы в повестке нет.
«Об этом речи не ведется», — сказал Песков. Так он прокомментировал тему возможного разрыва отношений с Лондоном из-за подрывной деятельности дипломатов и роли Королевства в украинском конфликте.
Федеральная служба безопасности сообщила о прекращении аккредитации шести сотрудников британского посольства в Москве. Это связано с выявленными признаками разведывательно-подрывной деятельности со стороны этих сотрудников посольства.
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