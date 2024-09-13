В районе ХМАО начали очищать воду от железа

В Нижневартовском районе ХМАО запустили новую установку по очистке воды

13 сентября 2024 в 21:30 Размер текста - 17 +

Вода для жителей Излучинска Нижневартовского района будет проходить четырехэтапную очистку Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Излучинске Нижневартовского района ХМАО запустили новую установку по очистке воды от железа. После модернизации оборудования на водоочистных сооружениях вода будет проходить четырехступенчатую очистку, сообщила пресс-служба Нижневартовского района. «На водоочистных сооружениях Излучинска запущено в работу новое оборудование: гидролизная установка по выработке гипохлорита натрия и установка по обезжелезиванию артезианской воды. После обновления вода с артезианских скважин будет проходить четыре этапа очистки: обезжелезивание, умягчение, фильтрацию и электролиз», — сообщила мэрия Нижневартовского района. Новая система будет очищать 5000 кубометров воды ежедневно, снабжая всех жителей Излучинска. Также в преддверии зимнего сезона на станции отремонтировали производственное помещение, контрольно-пропускной пункт и участок дороги. Ранее URA.RU писало, что два населенных пункта Нижневартовского района ХМАО — деревня Чехломей и село Большетархово — борются за подключение интернета. В населенном пункте, который возглавит рейтинг онлайн-голосования, установят станцию стандарта 4G. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Излучинске Нижневартовского района ХМАО запустили новую установку по очистке воды от железа. После модернизации оборудования на водоочистных сооружениях вода будет проходить четырехступенчатую очистку, сообщила пресс-служба Нижневартовского района. «На водоочистных сооружениях Излучинска запущено в работу новое оборудование: гидролизная установка по выработке гипохлорита натрия и установка по обезжелезиванию артезианской воды. После обновления вода с артезианских скважин будет проходить четыре этапа очистки: обезжелезивание, умягчение, фильтрацию и электролиз», — сообщила мэрия Нижневартовского района. Новая система будет очищать 5000 кубометров воды ежедневно, снабжая всех жителей Излучинска. Также в преддверии зимнего сезона на станции отремонтировали производственное помещение, контрольно-пропускной пункт и участок дороги. Ранее URA.RU писало, что два населенных пункта Нижневартовского района ХМАО — деревня Чехломей и село Большетархово — борются за подключение интернета. В населенном пункте, который возглавит рейтинг онлайн-голосования, установят станцию стандарта 4G.