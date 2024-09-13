В районе ХМАО начали очищать воду от железа

В Нижневартовском районе ХМАО запустили новую установку по очистке воды
© Служба новостей «URA.RU»
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Места в микрорайоне «Академический». Екатеринбург, кран, вода
Вода для жителей Излучинска Нижневартовского района будет проходить четырехэтапную очистку Фото:

В Излучинске Нижневартовского района ХМАО запустили новую установку по очистке воды от железа. После модернизации оборудования на водоочистных сооружениях вода будет проходить четырехступенчатую очистку, сообщила пресс-служба Нижневартовского района.

«На водоочистных сооружениях Излучинска запущено в работу новое оборудование: гидролизная установка по выработке гипохлорита натрия и установка по обезжелезиванию артезианской воды. После обновления вода с артезианских скважин будет проходить четыре этапа очистки: обезжелезивание, умягчение, фильтрацию и электролиз», — сообщила мэрия Нижневартовского района.

Новая система будет очищать 5000 кубометров воды ежедневно, снабжая всех жителей Излучинска. Также в преддверии зимнего сезона на станции отремонтировали производственное помещение, контрольно-пропускной пункт и участок дороги.

Ранее URA.RU писало, что два населенных пункта Нижневартовского района ХМАО — деревня Чехломей и село Большетархово — борются за подключение интернета. В населенном пункте, который возглавит рейтинг онлайн-голосования, установят станцию стандарта 4G.

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В Излучинске Нижневартовского района ХМАО запустили новую установку по очистке воды от железа. После модернизации оборудования на водоочистных сооружениях вода будет проходить четырехступенчатую очистку, сообщила пресс-служба Нижневартовского района. «На водоочистных сооружениях Излучинска запущено в работу новое оборудование: гидролизная установка по выработке гипохлорита натрия и установка по обезжелезиванию артезианской воды. После обновления вода с артезианских скважин будет проходить четыре этапа очистки: обезжелезивание, умягчение, фильтрацию и электролиз», — сообщила мэрия Нижневартовского района. Новая система будет очищать 5000 кубометров воды ежедневно, снабжая всех жителей Излучинска. Также в преддверии зимнего сезона на станции отремонтировали производственное помещение, контрольно-пропускной пункт и участок дороги. Ранее URA.RU писало, что два населенных пункта Нижневартовского района ХМАО — деревня Чехломей и село Большетархово — борются за подключение интернета. В населенном пункте, который возглавит рейтинг онлайн-голосования, установят станцию стандарта 4G.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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