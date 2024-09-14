ВС РФ освободили Желанное Первое в ДНР

14 сентября 2024 в 14:08 Размер текста - 17 +

ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные с помощью активных действий на линии фронта взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое, он находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате активных и решительных действий подразделений группировки „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале МО. За неделю с 7 по 13 сентября ВС РФ освободили восемь населенный пунктов в ДНР. Среди них Новогродовка, Галицыновка, Долиновка, Калиново, Мемрик и Водяное, пишет «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные с помощью активных действий на линии фронта взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое, он находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате активных и решительных действий подразделений группировки „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале МО. За неделю с 7 по 13 сентября ВС РФ освободили восемь населенный пунктов в ДНР. Среди них Новогродовка, Галицыновка, Долиновка, Калиново, Мемрик и Водяное, пишет «Национальная служба новостей».