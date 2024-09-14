ВС РФ освободили Желанное Первое в ДНР

Российские военные с помощью активных действий на линии фронта взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое, он находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«В результате активных и решительных действий подразделений группировки „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в
За неделю с 7 по 13 сентября ВС РФ освободили восемь населенный пунктов в ДНР. Среди них Новогродовка, Галицыновка, Долиновка, Калиново, Мемрик и Водяное, пишет «Национальная служба новостей».
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