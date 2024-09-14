ВС РФ освободили Желанное Первое в ДНР

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ФСБ, учения. Челябинск, военные, оружие, вооружение, амуниция, антитеррористические учения, контр-террористическая операция, вс рф
ВС РФ взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР Фото:
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Российские военные с помощью активных действий на линии фронта взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое, он находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В результате активных и решительных действий подразделений группировки „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале МО.

За неделю с 7 по 13 сентября ВС РФ освободили восемь населенный пунктов в ДНР. Среди них Новогродовка, Галицыновка, Долиновка, Калиново, Мемрик и Водяное, пишет «Национальная служба новостей».

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Российские военные с помощью активных действий на линии фронта взяли под контроль населенный пункт Желанное Первое, он находится в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «В результате активных и решительных действий подразделений группировки „Южная“ освобожден населенный пункт Желанное Первое», — заявили в оборонном ведомстве. Информация опубликована в telegram-канале МО. За неделю с 7 по 13 сентября ВС РФ освободили восемь населенный пунктов в ДНР. Среди них Новогродовка, Галицыновка, Долиновка, Калиново, Мемрик и Водяное, пишет «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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