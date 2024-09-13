Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков записал видео в образе бабушки, где призывает не попадаться на уловки мошенников. Об этом юмориста попросили в полиции Екатеринбурга, уставшей принимать заявления от обманутых горожан.
«На уходящей неделе в городскую полицию поступило несколько заявлений о мошенничестве на сумму свыше 23 миллионов рублей. В выходные полицейские в Екатеринбурге традиционно проводят массовый рейд по противодействию мошенникам. Автор и актер шоу „Уральские пельмени“ Андрей Рожков принял участие в профилактике мошеннических действий, обратившись к гражданам от лица своего легендарного персонажа», — сообщили в ведомстве журналисту URA.RU.
Ежедневно свои деньги преступникам отдают десятки человек, в частных беседах силовики признаются — раскрывать такие дела нереально сложно, большинство из них остаются «висяками». Уже несколько месяцев МВД ведет масштабную информационно-разъяснительную кампанию, но это пока не работает.
Недавно URA.RU рассказывало, например, как заслуженный врач РФ отдала телефонным аферистам свои накопления и деньги от проданной квартиры. Отговорить ее от опасной сделки пытались риелтор и начальник отдела полиции, но медик пошла на хитрость.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!