13 сентября 2024

Уставшая от «висяков» полиция призвала на помощь звезду «Уральских пельменей». Видео

Юморист Рожков попросил екатеринбуржцев не попадаться на уловки аферистов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Рожков обратился на видео к пенсионерам, молодежи и школьникам (архивное фото)
Андрей Рожков обратился на видео к пенсионерам, молодежи и школьникам (архивное фото) Фото:

Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков записал видео в образе бабушки, где призывает не попадаться на уловки мошенников. Об этом юмориста попросили в полиции Екатеринбурга, уставшей принимать заявления от обманутых горожан.

«На уходящей неделе в городскую полицию поступило несколько заявлений о мошенничестве на сумму свыше 23 миллионов рублей. В выходные полицейские в Екатеринбурге традиционно проводят массовый рейд по противодействию мошенникам. Автор и актер шоу „Уральские пельмени“ Андрей Рожков принял участие в профилактике мошеннических действий, обратившись к гражданам от лица своего легендарного персонажа», — сообщили в ведомстве журналисту URA.RU.

Ежедневно свои деньги преступникам отдают десятки человек, в частных беседах силовики признаются — раскрывать такие дела нереально сложно, большинство из них остаются «висяками». Уже несколько месяцев МВД ведет масштабную информационно-разъяснительную кампанию, но это пока не работает.

Недавно URA.RU рассказывало, например, как заслуженный врач РФ отдала телефонным аферистам свои накопления и деньги от проданной квартиры. Отговорить ее от опасной сделки пытались риелтор и начальник отдела полиции, но медик пошла на хитрость.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Звезда шоу «Уральские пельмени» Андрей Рожков записал видео в образе бабушки, где призывает не попадаться на уловки мошенников. Об этом юмориста попросили в полиции Екатеринбурга, уставшей принимать заявления от обманутых горожан. «На уходящей неделе в городскую полицию поступило несколько заявлений о мошенничестве на сумму свыше 23 миллионов рублей. В выходные полицейские в Екатеринбурге традиционно проводят массовый рейд по противодействию мошенникам. Автор и актер шоу „Уральские пельмени“ Андрей Рожков принял участие в профилактике мошеннических действий, обратившись к гражданам от лица своего легендарного персонажа», — сообщили в ведомстве журналисту URA.RU. Ежедневно свои деньги преступникам отдают десятки человек, в частных беседах силовики признаются — раскрывать такие дела нереально сложно, большинство из них остаются «висяками». Уже несколько месяцев МВД ведет масштабную информационно-разъяснительную кампанию, но это пока не работает. Недавно URA.RU рассказывало, например, как заслуженный врач РФ отдала телефонным аферистам свои накопления и деньги от проданной квартиры. Отговорить ее от опасной сделки пытались риелтор и начальник отдела полиции, но медик пошла на хитрость.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...