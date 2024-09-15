Shot: в Пулково из-за наркотиков задержан актер сериала «Король и Шут» Ткачук

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Актер из сериала «Король и Шут» Евгенй Ткачук подозревается в перевозке наркотиков, пишет Shot Фото:

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Он может быть причастен к перевозке наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot.

«Сегодня около 7 утра 40-летнего артиста остановили во время предполëтного досмотра. По предварительной информации, у него обнаружили курительную трубку, а также спрятанный свëрток с неизвестным веществом», — говорится в сообщении. Там также отметили, что ответа на вопрос, что находится в пакете, не последовало. После этого Ткачук был задержан. Содержимое пакета отправлено на экспертизу. Сам актер на данный момент находится на допросе у полиции.

Евгений Ткачук закончил театральный институт ГИТИС. Он сыграл Шута в сериале «Король и Шут». Кроме того, он снимался в фильмах «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ткачук также является учредителем конно-драматического театра «ВелесО», где выступают как артисты, так и кони. Он также был удостоен статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник», передает «Национальная служба новостей».

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В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Он может быть причастен к перевозке наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Сегодня около 7 утра 40-летнего артиста остановили во время предполëтного досмотра. По предварительной информации, у него обнаружили курительную трубку, а также спрятанный свëрток с неизвестным веществом», — говорится в сообщении. Там также отметили, что ответа на вопрос, что находится в пакете, не последовало. После этого Ткачук был задержан. Содержимое пакета отправлено на экспертизу. Сам актер на данный момент находится на допросе у полиции. Евгений Ткачук закончил театральный институт ГИТИС. Он сыграл Шута в сериале «Король и Шут». Кроме того, он снимался в фильмах «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ткачук также является учредителем конно-драматического театра «ВелесО», где выступают как артисты, так и кони. Он также был удостоен статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник», передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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