Shot: в Пулково из-за наркотиков задержан актер сериала «Король и Шут» Ткачук

15 сентября 2024 в 13:53 Размер текста - 17 +

Актер из сериала «Король и Шут» Евгенй Ткачук подозревается в перевозке наркотиков, пишет Shot Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Он может быть причастен к перевозке наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Сегодня около 7 утра 40-летнего артиста остановили во время предполëтного досмотра. По предварительной информации, у него обнаружили курительную трубку, а также спрятанный свëрток с неизвестным веществом», — говорится в сообщении. Там также отметили, что ответа на вопрос, что находится в пакете, не последовало. После этого Ткачук был задержан. Содержимое пакета отправлено на экспертизу. Сам актер на данный момент находится на допросе у полиции. Евгений Ткачук закончил театральный институт ГИТИС. Он сыграл Шута в сериале «Король и Шут». Кроме того, он снимался в фильмах «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ткачук также является учредителем конно-драматического театра «ВелесО», где выступают как артисты, так и кони. Он также был удостоен статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник», передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали актера сериала «Король и Шут» Евгения Ткачука. Он может быть причастен к перевозке наркотиков. Об этом сообщает telegram-канал Shot. «Сегодня около 7 утра 40-летнего артиста остановили во время предполëтного досмотра. По предварительной информации, у него обнаружили курительную трубку, а также спрятанный свëрток с неизвестным веществом», — говорится в сообщении. Там также отметили, что ответа на вопрос, что находится в пакете, не последовало. После этого Ткачук был задержан. Содержимое пакета отправлено на экспертизу. Сам актер на данный момент находится на допросе у полиции. Евгений Ткачук закончил театральный институт ГИТИС. Он сыграл Шута в сериале «Король и Шут». Кроме того, он снимался в фильмах «Жизнь и приключения Мишки Япончика» и «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». Ткачук также является учредителем конно-драматического театра «ВелесО», где выступают как артисты, так и кони. Он также был удостоен статуэтку за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Праведник», передает «Национальная служба новостей».