В популярных напитках обнаружили вызывающее рак вещество

В популярных напитках, таких как газировка и энергетики, может содержаться бензол. Этот канцероген представляет опасность для здоровья. Об этом рассказала химик-технолог Варвара Марченкова.
«Контроль содержания бензола в продуктах до сих пор не закреплен на государственном уровне и едва ли контролируется производителями», — передает слова Марченковой Life.ru. Технолог предупредила, что газированные и энергетические напитки, фруктовые соки, джемы, кетчупы, соусы, а также консервированные и копчёные продукты находятся в зоне риска из-за возможного содержания бензола в них.
Не стоит злоупотреблять этими продуктами, так как они могут содержать как следы, так и повышенные концентрации этого вещества. Бензол негативно влияет на организм, ослабляя нервную и иммунную системы, разрушая костный мозг и способствуя анемии и злокачественным опухолям, заключила Марченкова.
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