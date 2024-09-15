В популярных напитках обнаружили вызывающее рак вещество

Химик-технолог Марченкова: в популярных газировках и соусах обнаружен бензол
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В газировке может содержаться бензол, заявила Марченкова
В газировке может содержаться бензол, заявила Марченкова Фото:

В популярных напитках, таких как газировка и энергетики, может содержаться бензол. Этот канцероген представляет опасность для здоровья. Об этом рассказала химик-технолог Варвара Марченкова.

«Контроль содержания бензола в продуктах до сих пор не закреплен на государственном уровне и едва ли контролируется производителями», — передает слова Марченковой Life.ru. Технолог предупредила, что газированные и энергетические напитки, фруктовые соки, джемы, кетчупы, соусы, а также консервированные и копчёные продукты находятся в зоне риска из-за возможного содержания бензола в них.

Не стоит злоупотреблять этими продуктами, так как они могут содержать как следы, так и повышенные концентрации этого вещества. Бензол негативно влияет на организм, ослабляя нервную и иммунную системы, разрушая костный мозг и способствуя анемии и злокачественным опухолям, заключила Марченкова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В популярных напитках, таких как газировка и энергетики, может содержаться бензол. Этот канцероген представляет опасность для здоровья. Об этом рассказала химик-технолог Варвара Марченкова. «Контроль содержания бензола в продуктах до сих пор не закреплен на государственном уровне и едва ли контролируется производителями», — передает слова Марченковой Life.ru. Технолог предупредила, что газированные и энергетические напитки, фруктовые соки, джемы, кетчупы, соусы, а также консервированные и копчёные продукты находятся в зоне риска из-за возможного содержания бензола в них. Не стоит злоупотреблять этими продуктами, так как они могут содержать как следы, так и повышенные концентрации этого вещества. Бензол негативно влияет на организм, ослабляя нервную и иммунную системы, разрушая костный мозг и способствуя анемии и злокачественным опухолям, заключила Марченкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...