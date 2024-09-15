Челябинский школьник, напавший на одноклассников, также был вооружен пистолетом

Школьник, напавший с молотком и ножом на одноклассников в коррекционной школе №68 Челябинска, имел при себе пневматический пистолет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы произошедшего. Информацию подтвердили источники в силовых структурах.
«У подростка при себе был нож, молоток и пневматический пистолет. Но до стрельбы дело не дошло», — рассказали очевидцы.
В ходе нападения травмы получили несколько учеников. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом. Сейчас они госпитализированы.
У школы дежурят экстренные службы. Подросток задержан.
Нападение произошло утром 16 сентября. Подросток пришел в школу и стал избивать одноклассников. Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.
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