Челябинский школьник, напавший на одноклассников, также был вооружен пистолетом

16 сентября 2024 в 11:26 Размер текста - 17 +

До стрельбы дело не дошло Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Школьник, напавший с молотком и ножом на одноклассников в коррекционной школе №68 Челябинска, имел при себе пневматический пистолет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы произошедшего. Информацию подтвердили источники в силовых структурах. «У подростка при себе был нож, молоток и пневматический пистолет. Но до стрельбы дело не дошло», — рассказали очевидцы. В ходе нападения травмы получили несколько учеников. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом. Сейчас они госпитализированы. У школы дежурят экстренные службы. Подросток задержан. Нападение произошло утром 16 сентября. Подросток пришел в школу и стал избивать одноклассников. Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Школьник, напавший с молотком и ножом на одноклассников в коррекционной школе №68 Челябинска, имел при себе пневматический пистолет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы произошедшего. Информацию подтвердили источники в силовых структурах. «У подростка при себе был нож, молоток и пневматический пистолет. Но до стрельбы дело не дошло», — рассказали очевидцы. В ходе нападения травмы получили несколько учеников. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом. Сейчас они госпитализированы. У школы дежурят экстренные службы. Подросток задержан. Нападение произошло утром 16 сентября. Подросток пришел в школу и стал избивать одноклассников. Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.