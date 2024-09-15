15 сентября 2024

Челябинский школьник, напавший на одноклассников, также был вооружен пистолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, убийство, пистолет, оружие, стрельба, преступник, преступление, криминал
До стрельбы дело не дошло Фото:

Школьник, напавший с молотком и ножом на одноклассников в коррекционной школе №68 Челябинска, имел при себе пневматический пистолет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы произошедшего. Информацию подтвердили источники в силовых структурах.

«У подростка при себе был нож, молоток и пневматический пистолет. Но до стрельбы дело не дошло», — рассказали очевидцы.

В ходе нападения травмы получили несколько учеников. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом. Сейчас они госпитализированы.

У школы дежурят экстренные службы. Подросток задержан.

Нападение произошло утром 16 сентября. Подросток пришел в школу и стал избивать одноклассников. Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.

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Школьник, напавший с молотком и ножом на одноклассников в коррекционной школе №68 Челябинска, имел при себе пневматический пистолет. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили очевидцы произошедшего. Информацию подтвердили источники в силовых структурах. «У подростка при себе был нож, молоток и пневматический пистолет. Но до стрельбы дело не дошло», — рассказали очевидцы. В ходе нападения травмы получили несколько учеников. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом. Сейчас они госпитализированы. У школы дежурят экстренные службы. Подросток задержан. Нападение произошло утром 16 сентября. Подросток пришел в школу и стал избивать одноклассников. Правоохранительные органы пока не комментируют произошедшее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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