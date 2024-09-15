Школы Челябинска переведены на усиленный режим безопасности

В школах Челябинска 16 сентября после ЧП в школе № 68 усилена работа по обеспечению безопасности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
«После ЧП в школе №68 во исполнение поручений губернатора Алексея Текслера с руководителями проведено срочное совещание, где поставлена задача о дополнительных всесторонних проверках и инструктажей служб охраны. Комитет по делам образования держит этот вопрос на контроле», — цитирует пресс-служба мэра Наталью Котову.
Также, по поручению Котовой, с 17 сентября в школах города проведут классные часы. На них детям расскажут о возможностях получения психологической помощи, в том числе он-лайн или анонимно.
Утром 16 сентября один из учеников филиала № 3 школы № 68 пришел в школу с молотком, ножом и пневматическим пистолетом. В ходе нападения травмы получили трое учеников и учительница. Известно, что одну из одноклассниц мальчик ударил молотком, вторую — ножом.
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